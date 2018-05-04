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Верховный суд Чечни оставил под стражей главу чеченского «Мемориала» Оюба Титиева
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Верховный суд Чечни оставил под стражей главу чеченского «Мемориала» Оюба Титиева 

ТАСС 47 минут назад
Фото: Русская служба "Голоса Америки"
ГРОЗНЫЙ, 4 мая. /ТАСС/. Верховный суд Чечни признал законным продление ареста руководителя грозненского представительства правозащитного центра «Мемориал» Оюба Титиева, сообщил ТАСС в пятницу адвокат правозащитника Петр Заикин.
"Судья оставил в силе предыдущее решение о продлении меры пресечения. Оюб останется под стражей до 9 июня", — отметил Заикин.
Старопромысловский суд Грозного 25 апреля продлил содержание Титиева под стражей до 9 июня. Адвокаты правозащитника ходатайствовали об избрании в качестве меры пресечения личного поручительства. Поручителями выступили председатель комитета «Гражданское содействие», член совета ПЦ «Мемориал» Светлана Ганнушкина, а также герой России, космонавт Сергей Нефедов. Следователь и прокурор выступили против ходатайства.
Титиева задержали 9 января 2018 года. По данным правоохранительных органов, в ходе профилактических мероприятий сотрудники МВД остановили для проверки документов автомобиль, которым управлял Титиев, и при досмотре обнаружили в салоне пакет с веществом, имеющим специфический запах марихуаны. Через два дня Шалинский районный суд Чечни арестовал Титиева на два месяца по обвинению в незаконном обороте наркотиков. 6 марта Старопромысловский суд Грозного продлил срок нахождения правозащитника под стражей до 9 мая.
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