Верховный суд Чечни оставил под стражей главу чеченского «Мемориала» Оюба Титиева

"Судья оставил в силе предыдущее решение о продлении меры пресечения. Оюб останется под стражей до 9 июня", — отметил Заикин.

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