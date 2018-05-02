Екатеринбуржец о Первомае в Лионе: «Запах травки сменяется вонью слезоточивого газа»

Екатеринбуржец Игорь Цалер оказался 1 мая в самом эпицентре молодежного бунта. Оказалось, что во Франции демонстрации проходят гораздо живее, чем у нас на Урале, и полиции даже приходится применять слезоточивый газ, чтобы совладать с толпой.

Вот что рассказал Игорь Цалер об этих событиях:

В этом году во Франции отмечается юбилей парижских майских событий 1968 года. Во всех газетных киосках на видных местах лежат спецвыпуски журналов с посвящением студенческим волнениям полувековой давности. Судя по Первомаю в Лионе, традиции молодёжного бунта в стране не забыты. Утром митинг был организован на площади Белькур, прямо под памятником Людовику XIV.

Вечером во время прогулки по городу я пошёл на звуки музыки мимо вереницы полицейских автомобилей с горящими мигалками и разбитого вдребезги рекламного стенда. Как выяснилось, здесь прошла манифестация под флагом анархии. Лионская молодёжь бунтует с огоньком — в рядах протестующих присутствует целый духовой оркестр, который исполняет революционные песни. Студенты поют хором и пляшут прямо перед пластиковыми щитами полицейских. Стражи порядка абсолютно спокойны, корректны, надёжно блокируют улицу. Все мероприятие похоже на уличную вечеринку. С соседних улиц слышны звуки музыки — там тоже оркестр, причём кто-то играет на волынке. Анархисты приветствуют единомышленников радостными криками.

Удивило, что среди протестующих присутствуют и люди в возрасте: дедушка и бабушка за 60 с увлечением скандируют лозунги. Наконец, ситуация достигает кульминации, и в руках у полицейских оказываются белые баллоны. Готовые ко всему молодые люди закрывают лица одеждой. То же самое с совершенно обыденным видом делают проезжающиеся мимо велосипедисты, судя по всему, привыкшие к подобным курьезам. Когда запах травки сменяется вонью слезоточивого газа, который белесым туманом накрывает окрестные кварталы, оркестр уже не звучит, а молодёжь разбегается по переулкам. Случайные прохожие вроде меня тоже удаляются прочь, борясь с першением в горле и резью в глазах.

Кстати, двоих панков из той демонстрации я позже заметил сидящими на ступеньках с кепкой для подаяния. «Bonjour monsieur», — вежливо обращаются они к каждому проходящему с тирадой про «Я не ел пять дней». Что ж, борцы за светлое будущее тоже люди. И хотя они не выглядят слишком измождёнными, отметить День труда — это святое!

Напомним, для сравнения, как прошла демонстрация в Екатеринбурге, вы можете посмотреть здесь.