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Прокуратура ФРГ возбудила дело против рэперов из-за песни, содержащей отсылку к Освенциму
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Прокуратура ФРГ возбудила дело против рэперов из-за песни, содержащей отсылку к Освенциму 

ТАСС 1 час назад
БЕРЛИН, 2 мая. /ТАСС/. Прокуратура Дюссельдорфа возбудила дело по статье «Разжигание межнациональной розни» против скандально известных рэп-исполнителей, выступающих под псевдонимами Kollegah и Farid Bang. Об этом сообщило в среду агентство DPA со ссылкой на представителя ведомства.
В инстанцию поступило два иска против музыкантов. Прокуратура теперь намерена проверить все тексты песен рэперов на предмет законности.
Ранее Kollegah и Farid Bang получили престижную национальную премию Echo ("Эхо") в номинации «Лучший хип-хоп альбом» за песню, в которой были грубые отсылки к Холокосту и концентрационному лагерю Освенцим. Решение жюри спровоцировало волну критики со стороны представителей культуры, политики и гражданского общества Германии. В итоге из-за скандала премия Echo, согласно решению Германского союза музыкальной индустрии, прекратила свое существование.
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