Ночной Нижний Новгород: экскурсия от заката до рассвета

Можно, конечно отправиться в какое-нибудь из множества ресторанных заведений центра города, которые… эх, не всегда работают ночью! Например любимое хипстерами заведение вегетарианской кухни на Большой Покровской — до 22.00. Пафосный ресторан, первый в рейтингах местных знатоков, — до двух ночи только по выходным, а в будни — только до 21.00.

Но есть и круглосуточные питейные и едальные заведения. Список оных можно найти, их не так уж много, зато во всех районах города. На случай непогоды — самое то. Однако молодежь пошла здоровая, активная. Час-другой на еду-напитки, а дальше хочется гулять!

Итак, вечер. Главная достопримечательность Нижнего Новгорода — Кремль — открыта до 22.00. В нем — одно из самых «долгоиграющих» музейных пространств Нижнего — ГЦСИ Арсенал, открытое до восьми вечера. С ним конкурирует в этой теме только галерея «Футуро» на улице Рождественской — она тоже до 20.00 (остальные — до шести).

В арт-пространствах можно прекрасно провести время. В кремле — все семь тысяч квадратных метров — даже для беглого осмотра выставочных площадей часа может не хватить… Посмотрели все выставки современного, причудливого искусства, зашли в книжный ларек и выпили кофе в кофейне (а может быть даже попали на кинолекторий, которые случаются иногда и летом)? Можно пару часов погулять по территории кремля-старой крепости, где есть потрясающие укромные уголки…

Только не увлекайтесь! К десяти вечера остаются открытыми только ворота у Ивановской и Кладовой башен (ближней к Филармонии). До них еще дойти надо, и если, например, вы на смотровой площадке зазевались… местной охране это может не понравиться.

Кстати, о филармонии. Ее концерты длятся тоже до десяти часов. Летом — по особому расписанию — бесплатные (Нижний Новгород в этом смысле — единственный во всей России, традиция идет с 50-х годов XX века). Конечно, симфоническую музыку или современное искусство любят не все, но мы и не говорим, что вы простой человек, если решили ночью отважиться гулять по Нижнему.

Считайте, что вам повезло с Арсеналом, филармонией и кремлем, ибо в других местах города культурная жизнь поздним вечером ключом не бьет. Да и театры летом в лучшем случае принимают гастролеров… (повторяем, есть рестораны и пивбары, но мы — за здоровый досуг).

Нагулялись днем по кремлю и выставкам? Есть канатная дорога. До 22.00 в пятницу, субботу, воскресенье и праздничные дни… Ночью тоже интересно скользить над темной гладью Волги. Можно рискнуть в полдесятого сесть в кабинку (для этого пройтись по Верхне-Волжской набережной до Сенной площади), но лучше все же пораньше, поскольку, напоминаем, на борской стороне вас заставят выйти и снова войти.

Кроме кремля и канатки, есть речные прогулки (до девяти вечера), две пешеходные, неплохо освещаемые зоны, набережные и метро.

Метро может стать отдельным пунктом нашей прогулке. В запасе после закрытия кремля до закрытия подземки — часа полтора, поскольку все станции метро в Нижнем Новгороде закрываются в полночь (кстати, туда можно и ранним утром, так как они открываются в 5.00). Пока — идем пешком.

Сначала — вверх по Большой Покровской.

Она неплохо освещена, есть Театральная площадь с лавочками, есть сквер им. Якова Свердлова … Дошли до площади Горького?

Она тоже неплохо освещена, в сквере есть лавочки, с правого края площади по ходу нашего движения — знаменитое заведение фастфуда (круглосуточное!).

В фильме режиссера Алексея Балабанова «Жмурки» оно фигурирует. Узнали? Ну не будем о бандитах и американском фастфуде. К тому же мы все еще в центре города — а здесь и на улице ночью летом — довольно «цивильно», не девяностые. Не верите? И правильно!

Едем на поезде метро, чтобы как на машине времени попасть в прошедшие десятилетия. Не обязательно это — «лихие девяностые». Станции в Нижнем Новгороде, хоть и «старомодные», вполне себе чистые, малолюдные, а главная ветка метрополитена ведет на автозавод — тот самый, что когда-то «Волги» выпускал.

Поэтому возможно и ночью вы увидите рабочий люд, мало ли какие вспомогательные бизнесы и заводики работают? На смену суровые рабочие люди едут трезвыми и сосредоточенными, так что можно не волноваться.

Если проедете до остановки «Парк культуры» (полчаса в один конец от «Горьковской), выходить рекомендуем в сторону четырехзвездной гостиницы „Волна“ — это архитектурный памятник конструктивизма (в нем же — ночной бар и ресторан).

Сильно засиживаться в барах Автозаводского района могут только особо крепкие парни. Охрана отеля, конечно, не спит, но мало ли…

Возвращаемся на „Горьковскую“. Свое метро сами нижегородцы не очень-то любят. И станций немного, и залегание — неглубокое, основных транспортных проблем города оно все еще в полной мере не решило. Но есть один небольшой плюс — метромост.

Ночью, пока едете, можно вообразить, что вы — на Воробьевых горах. Горы Дятловы по высоте не хуже. „Заречная“ хороша своими позднесоветскими керамическими панно. Упомянутая „Московская“ напоминает станции открытого типа — ибо в ней две платформы под одной „крышей“. На Горьковской в финале прогулки можно разглядеть панно, где изображен нижегородский порт с кранами, ныне несуществующими — символ бывшего рабочего миллионника Горького.

Накатались? Вы снова на площади Горького. От нее рукой подать до набережной Федоровского, но, учитывая низкие цены на такси, предпочла бы машину.

Смотровая площадка у отеля „Азимут“ — одно из лучших мест для вечерней летней прогулки. Здесь открывается дивная панорама, город в огнях, можно пройти пешком всю набережную, через овраги по ажурным мостикам…

Любуюсь заречной частью города и Стрелкой (всю ночь освещен Александро-Невский собор и главный Ярмарочный дом, да и мост светится в темноте огнями машин и фонарей). Темновато местами? Но кто сказал, что будет легко?

Спускаемся пешком, по лесенке с горы (рядом с памятником молодому Алексею Пешкову ) на Рождественскую… прямо к церкви! Сразу сворачиваем направо. Рождественская ночью, выходного дня, нам показалась более „живой“, чем другие. Студенты говорят — это must-have ночных прогулок по Нижнему Новгороду!

Не факт, что работает велопрокат (велопрокатчики тоже спать хотят). Но многие рассекают здесь и по Нижневолжской набережной на велах… Есть группы молодежи, которые по выходным толкутся вокруг двух заведений в начале улицы. Здесь есть несколько художественных сквотов, во дворах крутят ночью кино и пьют вино…

Перед вами — нижегородский Монмартр, который правда, не всем всегда открыт (но на это есть соцсети, заранее ищите анонсы культурной жизни в тайных местечках, неявной днем).

Есть свет, много вывесок, и, если днем не успели изучить фасады исторических зданий, можно и ночью!

Зависли на Рождественской на час-два — скоро светает — можно и на Нижневолжскую набережную, под Чкаловскую лестницу, полюбоваться видами на Волгу, передать привет оленю венгерского скульптора, потрогать лопасти катера „Герой“.

Еще одна променадная зона, круглосуточный ресторан в подножии откоса… и спортивная тренировка — посчитать ступени Чкаловской лестницы ночью. Экстрим? Но мы же и не ищем легких путей.

Три-четыре часа ночи — мы снова на площади Минина и Пожарского.

Рассвет уже совсем близок! Тихо, спокойно идем мимо кремля…

Рядом на улице Минина дома, где до сих пор живут ветераны несуществующей правящей в СССР партии… Снова — на Покровку. Тоже жизнь, кофейни, сквер перед драмтеатром с лавочками…

Посидели — и снова в путь. Летний рассвет надо попробовать встретить где-нибудь на берегу Оки — у Ромодановского вокзала под метромостом, еще более радикально — у легендарной Куйбышевской водокачки. Таксисты знают это место! Так и говорите „Казанская площадь и дальше по берегу Оки“.

Водокачке — больше 120 лет. Это памятник промышленной архитектуры, к сожалению, разрушающийся и заброшенный (и потому любимый объект стрит-арта). Про водокачку много не будем, ибо место хоть и описанное многократно, в некотором отношении небезопасное. Лучше отправляться туда компанией и не увлекаться изысканиями в руинах и в темных подвалах, ведь под ногами — огромные подземелья, резервуары для воды, глубиной в несколько метров.

Посидеть на бетонном парапете и встретить рассвет с видом на Оку и заречную часть Нижнего Новгорода, составив компанию редким рыбакам — в этом что-то есть!

Теперь-то уж вы не будете утверждать, что Нижний Новгород — скучный и провинциальный город. Ночь прошла, вот и утро…