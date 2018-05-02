В «Спасской башне-2018» примет участие гвардейский оркестр князя Монако

Гвардейцы Альбера II — а именно он в 2005 году унаследовал княжеский престол, — не смотря на свою кажущуюся малочисленность, многое успевают. Ежедневно около полудня их можно наблюдать на площади перед княжеским дворцом: здесь происходит аттракцион для туристов под названием «смена караула». Но это лишь видимая часть айсберга. Карабинеры отвечают за безопасность не только официальной резиденции семьи Гримальди, но и прилегающей к ней территории Старого города, расположенного на скале, а также являются непременными участниками всех значимых церемоний, проводимых в Монако.

В Москву на фестиваль «Спасская башня» приедут музыканты гвардии — их 26, а руководит этим взводом 46-летний младший офицер Оливье Дреан. Раньше он дирижировал оркестром сухопутных войск Франции и военным джазом в Бельгии. Все три его дочери тоже пошли по музыкальной линии: старшая играет на трубе, средняя на гитаре, младшая на фортепиано. А жена военного дирижера в семейном оркестре — барабанщица.

Самое интересное в этой истории то, что для музыкантов княжеской гвардии музыка, как это ни покажется странным, вовсе не главное занятие. Ей они уделяют только 20% времени. Все остальное тратят на несение службы по охране князя, его семьи и всех его объектов. С этого удивительного факта я и начал свою беседу с мсье Дреаном.

— Военные музыканты должны быть двадцать четыре часа в сутки готовы к тому, чтобы оказать помощь князю и его семье, защитить их в случае необходимости, — пояснил он. — А для этого надо постоянно тренироваться: стрельба, бег, боевые единоборства…

— Неужели для музыкантов тоже важно умение метко стрелять?

— Я же говорю, эти парни ничем не отличаются от других гвардейцев. Также вооружены автоматическими винтовками М-16, пистолетами «Глок», также несут караульную и иную службу.

— И вы, их музыкальный руководитель?

— И я. А как же?

— Приходилось ли на вашей памяти применять оружие?

— Слава богу, пока нет.

— Почему в этом подразделении одни французы, а не монегаски, т.е. подданные Монако?

— Два монегаска есть. Но исторически сложилось так, что подданные княжества думали прежде всего о защите своих собственных семей, а уже потом о защите князя. Так было в давние времена, когда бушевали войны. Кстати, Папу Римского тоже охраняют не подданные Ватикана и даже не итальянцы, а швейцарцы.

Карабинер должен быть холостым, иметь рост от 180 см и выше, возраст — от двадцати до двадцати семи лет — А какие отношения сложились у гвардейцев с сувереном? Он, наверное, держит определенную дистанцию?

— Очень сердечные. Князь знает всех нас по именам. Если в семье гвардейца что-то случается, то поинтересуется: чем помочь?

— Как оплачивается ваша служба — если это, конечно, не секрет?

— Не секрет. Карабинер получает 2400 евро в месяц. Но поступая на службу, он должен соответствовать целому ряду довольно строгих требований: быть холостым, иметь рост от 180 см и выше, возраст — от 20 до 27лет.

— А если он захочет иметь семью?

— После двух лет службы это возможно, но только с разрешения начальства.

— Это правда, что в составе гвардии есть даже группа специально подготовленных аквалангистов?

— Да, это так. Ведь мы же располагаемся на скале, которая с трех сторон окружена морем, — улыбнулся дирижер. — Если же серьезно, то Ренье Третий имел свою яхту, вот водолазы и присматривали за ней. У Альбера II яхты нет, однако морскую группу решили оставить, она занимается осмотром береговой линии. Кроме того, хочу заметить, что в гвардии практически все работы могут выполнять наши карабинеры. Они и сантехники, и программисты, и садовники…

— А как с дисциплиной?

— О, она очень жесткая. Ведь князь и его семья постоянно проживают здесь. У нас нет права на ошибки.

Затем мсье Оливье Дреан все же перешел непосредственно к музыке. Он рассказал о том, что из себя представляет репертуар возглавляемого им оркестра: его значительную часть составляют (опять пошли странности) вовсе не военные марши, а джазовые композиции. Отсюда и «вооружение»: если раньше инструменты были в основном духовые, то теперь есть электрогитары, саксофоны и даже виолончель. Музыканты частной гвардии князя постоянно участвуют в разных публичных акциях, например, в мероприятиях гонки «Формула-1», этап которой традиционно каждую весну проходит в Монте-Карло. Их средний возраст тридцать пять лет, и, понятное дело, «в джазе» только мужчины.

Когда мы заговорили о предстоящем фестивале, то дирижер проявил свою военную сущность, отказавшись поведать все секреты их предстоящего выступления. Сказал только, что поскольку сквозной темой фестиваля будет офицерский бал, то гвардейцы хотели бы исполнить вальс из сериала «Игра престолов». Я отнесся к этому с пониманием: на то он и сюрприз, чтобы его заранее не выдавать.

Прямая речь

Вот как отозвался Мсье Дреан о фестивале «Спасская башня»:

— Это грандиозный фестиваль. Жаль, что прежде мы не могли по разным причинам принять в нем участие, например, в прошлом году были в Эдинбурге, где также ежегодно проходит военно-музыкальный праздник формата military-tatoo, а за год до этого выступали в Милане. Князь Альбер II благосклонно относится к подобным гастролям, особенно международным, ведь это способствует тому, что люди больше узнают о Монако. Да и принцесса Стефания часто бывает в Москве.