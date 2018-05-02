Санкт-Петербург и геи

Никогда бы не решился поехать в Санкт-Петербург, если бы не работа. Россия — одна из стран, которые не приемлют нетрадиционную ориентацию, и там постоянно нужно быть начеку, если не хочешь познакомиться с не самой приятной стороной России. Но Санкт-Петербург — большой туристический город, с пятью миллионами жителей, и там найдутся места, где можно расслабиться и быть самим собой.

Несмотря на некоторые недостатки, которые, впрочем, есть у всех, Санкт-Петербург — удивительно красивый город. В нем более трехсот дворцов, музеев, где можно бродить часами, царских резиденций, где происходили народные восстания и революции. Благодаря многочисленным каналам, омывающим дворцы, город получил название «Северная Венеция», и с архитектурной точки зрения он производит гораздо большее впечатление, чем Амстердам.

Во всем этом разнообразии достопримечательностей есть одно место, куда нужно прийти обязательно — дворец Юсуповых на Мойке, неоднократно перестраивавшийся и включающий в свой комплекс частный театр в стиле рококо, полностью покрытый золотом. Оказавшись внутри этих роскошных интерьеров, легко представить себе князя Юсупова и его друзей, всех из высшего света, наслаждающихся закрытыми представлениями с лучшими оперными и театральными талантами. Во дворце хранится небольшая, но ценнейшая коллекция картин, насчитывающая более 40 тысяч экспонатов (среди которых несколько Рембрандтов). Остальное в начале XX века было национализировано и вывезено в различные музеи, главным образом в Эрмитаж . До революции никто никогда не прикасался ни к одному из экспонатов, во время революции коллекцию не разграбили, а когда неспокойные годы прошли, ее продолжили расширять. Поистине, в России любят искусство.

Однако самое интересное происходило в дворцовых подвалах. Феликс Юсупов, последний из князей Юсуповых, пригласил Григория Распутина к себе на ужин в один из вечеров декабря 1916 года. К тому моменту все уже устали от того, что Распутин полностью подчинил себе царскую семью и манипулировал ею, и Юсупов возглавил заговор. В плане, разработанном той морозной зимой, были задействованы доктор Станислав Лазоверт; монархист, антисемит и член Государственной Думы Владимир Пуришкевич ; императрица Александра Федоровна; поручик Сухотин и великий князь Дмитрий Павлович. Распутина в тот вечер ожидал цианистый калий, пули и холодные воды Невы. Его тело нашли три дня спустя, с изуродованным лицом и пулевыми ранениями головы, спины и груди. Однако вскрытие показало совершенно неожиданную вещь: причиной смерти стало удушение, когда он пытался избавиться от спутывавших его веревок.

Князь Юсупов навсегда покинул Россию и уехал в Париж. Те, кто любил Распутина, считали его святым; те, кто его ненавидел, — воплощением дьявола. В любом случае, его убили, и многочисленными тайнами покрыта не только смерть, но и пенис Распутина, выставленный в Музее эротики в Санкт-Петербурге. Подлинность экспоната вызывает сомнения, и миф о тридцати сантиметрах продолжает жить.

А теперь к делу

Забудем о мрачных подвалах: я приглашаю вас в другое, гораздо более приятное место. В клубе Central Station три этажа и несколько залов. Официально он становится гей-клубом в вечер субботы, однако гомосексуалы посещают его все время. Не удивляйтесь, если увидите в четверг там парня, целующего девушку и ненароком поглядывающего на других парней. По субботам там проходят концерты с английской поп-музыкой и русскими шутками. Из них я не понял ничего, но зрелище стоит того, чтобы его увидеть.

Есть еще парочка баров: «Голубая устрица» и «Priscilla». Их легко найти в интернете, но лучше всего, чтобы туда провел кто-нибудь из местных. Хотя английский этих местных далек от совершенства, они всегда пытаются поддержать беседу, иногда даже на плохом испанском с ярко выраженным латиноамериканским акцентом, который они учат по венесуэльским сериалам.

А холод… Не такой уж он и страшный. В июне ночь длится всего два часа, поэтому оставшиеся 22 часа можно провести на пляжах (в Петербурге есть гей-пляжи) под палящим полуночным солнцем.

С проживанием проблем не будет. В дорогих отелях не задают вопросов, когда двое парней снимают комнату с одной кроватью. К тому же всегда можно снять комнату в хостеле, где никогда ни о чем не спрашивают.

Для новых знакомств идеально подойдет приложение Hornet. Там можно найти приятеля для вечеринки, где вы будете пить водку и прекрасное русское шампанское (неизменно комнатной температуры).

Днем ли, ночью ли, Петербург всегда остается безопасным городом, переполненным красотами, которыми можно наслаждаться, оставаясь при этом в пределах приличий (не устаю повторять это в каждой статье). Не стоит присоединяться к гей-параду с целью изменить местные нравы. Мы можем помочь, но в этой битве уже участвует местное гей-сообщество, очень решительно настроенное на борьбу за права ЛГБТ-сообщества.

А теперь, в добрый путь!