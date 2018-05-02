Пёс с ним: В прокате «Остров собак»

О чём В недалеком будущем мэр японского города Мегасаки Кобаяши (Кунити Номура), большой любитель кошек и лютый ненавистник собак, решает избавиться от последних и пускает слух, что собаки могут заразить людей опасными болезнями. Получив поддержку перепуганных горожан, он издает указ о том, что все собаки изгоняются на гигантскую свалку — остров Отбросов. Против него протестует лишь небольшая группа ученых, но их попытки помешать Кобаяши безуспешны. Мэр устраивает массовую депортацию, начиная с любимца своего воспитанника Атари (Кою Ранкин) — пса-охранника Спота (Лив Шрайбер). Но мальчик с потерей друга смириться не готов. Он угоняет маленький самолет и отправляется на остров, чтобы найти Спота, но неудачно приземляется. Мальчика находит стая дворняг: Шеф ( Брайан Крэнстон ), Рекс ( Эдвард Нортон ), Кинг ( Боб Бэлабан ), Босс ( Билл Мюррей ) и Дьюк ( Джефф Голдблюм ), которые спасают ему жизнь и отправляются вместе с Атари на поиски Пса Номер Один.

«Двадцатый Век Фокс СНГ»

Кадр из мультфильма «Остров собак»

Где мы это уже видели

Человечество знает много историй геноцида и истребления меньшинств. В кино их — реальных и вымышленных — еще больше, разной степени пронзительности: от «Списка Шиндлера» до «Обещания», от «Элизиума» до «Района № 9». Но глобально «Остров собак» — не только о геноциде. Он о проблемах экологии, политической борьбе, коррупции — о всем том, что мы каждый день видим в СМИ. Хотя сам Андерсон уверяет, что не вдохновлялся никакими конкретными историями, аналогии неизбежны.

Зоркий глаз, возможно, разглядит в «Острове собак» отсылки к Миядзаки и Куросаве, и в последнем случае будет прав, ведь сам Андерсон, большой фанат Японии и ее кинематографа, признавался, что вдохновлялся картинами «Пьяный ангел», «Рай и ад» и «Бездомный пес». Но перекличка «Острова собак» с Куросавой столь неявна, что назвать ее можно в лучшем случае оммажем.

Что нового

«Двадцатый Век Фокс СНГ»

Кадр из мультфильма «Остров собак»

Хороших мультфильмов о политике и геноциде немного. С прекрасным сценарием, отличной режиссурой и музыкой — еще меньше. Столь атмосферных, скрупулезно копирующих действительность — раз-два и обчелся. Столь красивых — мы не знаем больше ни одного.

Уэс Андерсон , знаменитый своей идеальной до вычурности картинкой — такой, что хоть каждый кадр ставь в рамку, хоть и выбирает для себя необычную тему о политике в абстрактной Японии, остается в «Острове собак» собой на 100%. Здесь каждый кадр отцентрован, горизонт выверен, пропорции совершенны, небрежность точно дозирована, а облезлость максимально реалистична. Все это еще более впечатляюще, если учитывать, что «Остров собак» — полностью кукольный, а локации, в большинстве случаев, снимались с натуры.

«Двадцатый Век Фокс СНГ»

Кадр из мультфильма «Остров собак»

Присущее режиссеру внимание к деталям здесь стремится к маниакальности: для фильма специально писалось пронзительное хайку, открывает и закрывает «Остров собак» шоу японских барабанщиков, а на создание сцены с приготовлением суши ушли несколько месяцев — Андерсон добивался, чтобы она была абсолютно реалистична и не соглашался даже на малую толику неправдоподобия, допустимую в мультфильме.

Даже люди говорят здесь на неразборчивом японском безо всякого перевода (за редким исключением) — зрителю остается только догадываться, что они имеют в виду. Зато собаки, к счастью, изъясняются на английском. Причем на каком! Персонажей озвучивают Брайан Крэнстон, Билл Мюррей, Фрэнсис МакДорманд Скарлетт Йохансон и даже Йоко Оно. И это — главный довод, чтобы смотреть «Остров собак» на языке оригинала с субтитрами. Неизвестно, какие изменения претерпит мультфильм в русском дубляже, и сохранится ли интрига с непереводимым японским. Но надеяться на лучшее не приходится — «Остров собак», скорее всего, переозвучат, чтобы смотреть его могли те, для кого, как принято думать, снимаются мультфильмы — то есть дети.

«Двадцатый Век Фокс СНГ»

Кадр из мультфильма «Остров собак»

Но будем честны, эта сказка — совсем не для детей, темы, которые поднимают его создатели, едва ли поймет даже самый смышленый ребенок. «Остров собак» — это целое высказывание — о политике и экологии, мигрантах и меньшинствах, смелости и упорстве, дружбе и благородстве, о победе правды, даже если звучит она из уст слабого. Что, впрочем, не мешает ему оставаться красивой историей о дружбе человека и собаки, всепобеждающей и не знающей преград.