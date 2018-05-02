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Редкий выход: Кэти Холмс и Джейми Фокс на свидании
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Редкий выход: Кэти Холмс и Джейми Фокс на свидании 

Peopletalk 55 минут назад
Фото: Peopletalk
Отношения 39-летней Кэти Холмс и 50-летнего Джейми Фокса длятся уже около пяти лет, но пара упорно продолжает их скрывать, делая вид, что никто ни о чем не догадывается.
На этот раз их застукали папарацции в одном из из ресторанов Нью-Йорка. Боги конспирации даже покинули заведение по отдельности: Холмс уехала домой первая, а Фокс остался в баре еще на некоторое время.
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Поговаривают, что причина такой скрытности связана с разводом Кэти и Тома Круза (55). Якобы она подписала бумагу, согласно которой не может афишировать отношения. А если она нарушит контракт, то обязана будет выплатить неустойку. Только, по информации инсайдеров, бумага была действителена до 2017, так что теперь Кэти официально свободная женщина и может гулять за ручку с кем хочет и где хочет!
Подробнее: https://peopletalk.ru/article/redkij-vyhod-keti-holms-i-dzhejmi-foks-na-svidanii/
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