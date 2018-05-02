Редкий выход: Кэти Холмс и Джейми Фокс на свидании

Отношения 39-летней Кэти Холмс и 50-летнего Джейми Фокса длятся уже около пяти лет, но пара упорно продолжает их скрывать, делая вид, что никто ни о чем не догадывается.

На этот раз их застукали папарацции в одном из из ресторанов Нью-Йорка. Боги конспирации даже покинули заведение по отдельности: Холмс уехала домой первая, а Фокс остался в баре еще на некоторое время.

все слайды

Поговаривают, что причина такой скрытности связана с разводом Кэти и Тома Круза (55). Якобы она подписала бумагу, согласно которой не может афишировать отношения. А если она нарушит контракт, то обязана будет выплатить неустойку. Только, по информации инсайдеров, бумага была действителена до 2017, так что теперь Кэти официально свободная женщина и может гулять за ручку с кем хочет и где хочет!

Подробнее: https://peopletalk.ru/article/redkij-vyhod-keti-holms-i-dzhejmi-foks-na-svidanii/