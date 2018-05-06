«Песни Победы» прозвучали в центре Берлина в исполнении «Хора Турецкого»

БЕРЛИН, 6 мая. / ТАСС /. Российский музыкальный коллектив «Хор Турецкого» и арт-группа Soprano дали в воскресенье концерт под открытым небом в германской столице. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

На центральной берлинской площади Жандарменмаркт прозвучали песни военных лет. Концерт был доступен для всех желающих, вход также был свободный.

Выступление прошло при зрительском аншлаге. Все организованные заранее сидячие места (3,5 тыс.) были заняты. Большая толпа выстроилась по периметру мероприятия, несколько сотен человек сидели на ступенях Берлинского драматического театра, выходили на балконы жители близлежащих домов, останавливались проходящие мимо туристы. В числе прочих хор исполнил композиции «Смуглянка», «Темная ночь», «Три танкиста», «Катюша».

Сколько точно человек следили за концертом вживую, сказать трудно. Руководитель хора Михаил Турецкий на пресс-конференции перед началом мероприятия с осторожностью предположил, что зрителей будет в общей сложности около 20-25 тыс.

Концерт был приурочен к празднованию 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Музыкальная дипломатия

Артисты «Хора Турецкого» приехали в немецкую столицу в рамках исторического марафона «Песни Победы». Коллектив уже успел выступить в трех европейских столицах — Париже, Любляне и Вене.

"Берлин — экватор нашего марафона. Впереди Минск, Москва, Израиль и Нью-Йорк, — сказал Турецкий. — Для нас огромная радость так легко второй раз подряд попасть в Берлин. Несмотря на непростые отношения с Европейским союзом и Америкой, у нас есть диалог в области культуры".

"Это прочный мост, который объединяет сердца, — продолжал лидер коллектива. — Основной наш посыл: все должны объединиться в борьбе за сохранение хрупкого мира. Нет более важного аспекта, чем мирное небо над головой".

Михаил Турецкий рассказал, что идея осуществить с «Песнями Победы» европейское турне пришла ему в голову после выступления в Москве в 2015 году на Поклонной горе. «Был огромный успех, и стало понятно, что надо расширяться. На следующий год мы уже выступили в Севастополе, а в 2017 году оказались в Берлине», — сказал он.

Музыкальный памятник победе

Как сказал на пресс-конференции посол России в Германии Сергей Нечаев , «Хор Турецкого» создает музыкальный памятник великой победе и поддерживает память о павших в войне". «Это еще и призыв к миру, дружелюбию и взаимному доверию, чтобы никогда такая трагедия больше не повторилась», — сказал глава дипмиссии.

Он добавил, что в нынешние времена важна любая форма отношений, и культуре в этом контексте следует уделять особенное внимание. «Когда такие замечательные коллективы выступают на зарубежных площадках, европейская общественность видит, что мы привержены миру, сотрудничеству и взаимовыгодному понимаю», — сказал дипломат.