Песни Победы в исполнении «Хора Турецкого» прозвучат в Минске

9 Мая — этот праздник так и останется на века со слезами на глазах. Найти более полное созвучие и гармонию человеческой душе для Дня Победы, видимо, уже невозможно. Но, чем богаче и ярче становится с годами летопись истребления коричневой чумы, поразившей Европу в 20-ом столетии, тем все скромнее становится, спустя десятилетия, круг живых свидетелей той Победы в Великой Отечественной войне. Вот и в Беларуси смогут надеть боевые награды в этом году только чуть более восьми тысяч из миллионной армии победителей нацизма.

Однако память живых и благодарность потомков отражается и в душевной красоте поколений. Около 200 праздничных мероприятий, посвященных Дню Победы, по информации ТАСС, пройдут в майские дни в Минске. Одними из первых сегодня к праздничному марафону уже присоединились студенты Белорусского университета (БГУ). Во внутреннем дворике вуза организаторы концерта постарались воссоздать атмосферу весны 1945-го года: брезентовые палатки, военная техника и легендарная «полуторка». Зачастую именно кузов этой боевой машины служил импровизированной сценой для артистов концертных бригад, колесивших по дорогам войны. В исполнении студентов в центре столицы звучали шлягеры военных лет.

Стать участником праздника можно было и на площади у Минского тракторного завода. Торжественным маршем здесь прошли восемь духовых оркестров, прибывших в белорусскую столицу из различных регионов страны. А концерт мастеров искусств «Перекресток Победы» состоится во Дворце Республики 8 мая.

Музыкальную часть проходящих в белорусской столице праздничных мероприятий вечером 8 мая продолжат выступления артистов арт-группы «Хор Турецкого» и Soprano в музейно-парковом комплексе «Победа». Музыканты выступят на живописной площадке в центре белорусской столицы в рамках международного марафона «Песни Победы». Минск наряду с Парижем, Любляной, Веной, Берлином, Москвой, Нью-Йорком станет местом проведения музыкального марафона, где можно будет услышать песни военной поры.