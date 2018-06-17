Мэрия предоставила погорельцам Камчатки комнаты в общежитии

Власти выделили комнаты в общежитии для жителей сгоревшего в воскресенье дома в столице Камчатки. Об этом сообщило ИА «КамИНФОРМ».

Утренний пожар в доме на Авиационной улице охватил 600 квадратных метров площади. Восемь камчатских семей остались без квартир. В мэрии сообщили, что они будут обеспечены временным жильем.

Уже сегодня, 17 июня, сотрудники петропавловского управления коммунального хозяйства и жилищного фонда передадут пострадавшим от пожара семьям ключи от их временного жилья. В перспективе семьи, пострадавшие от пожара, будут включены в очередь на расселение.

Более 40 спасателей тушили масштабное возгорание, которое произошло в двухэтажном деревянном доме на улице Авиационной в Петропавловске‐Камчатском утром 17 июня. В результате пожара никто не пострадал.