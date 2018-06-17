Ещё
Мэрия предоставила погорельцам Камчатки комнаты в общежитии
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Суперсемейка-2
Мультфильм, Приключение, Семейный
Купить билет
Мир Юрского периода-2
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Красотка на всю голову
Комедия
Купить билет
Лето
Биография, Драма, Музыкальный
Купить билет

Мэрия предоставила погорельцам Камчатки комнаты в общежитии 

360tv.ru 17 июня 2018
Фото: 360tv.ru
Власти выделили комнаты в общежитии для жителей сгоревшего в воскресенье дома в столице Камчатки. Об этом сообщило ИА «КамИНФОРМ».
Утренний пожар в доме на Авиационной улице охватил 600 квадратных метров площади. Восемь камчатских семей остались без квартир. В мэрии сообщили, что они будут обеспечены временным жильем.
Уже сегодня, 17 июня, сотрудники петропавловского управления коммунального хозяйства и жилищного фонда передадут пострадавшим от пожара семьям ключи от их временного жилья. В перспективе семьи, пострадавшие от пожара, будут включены в очередь на расселение.
Более 40 спасателей тушили масштабное возгорание, которое произошло в двухэтажном деревянном доме на улице Авиационной в Петропавловске‐Камчатском утром 17 июня. В результате пожара никто не пострадал.
Последние новости
"Это к войне": куда исчезли российские миллиарды В Минтруде рассказали, кого затронет повышение пенсий в 2019 году Почему Европа вынуждена снять арест с активов "Газпрома"
Комментарии  Ещё 315 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Неудачные дубли, которые никто не вырезал
Тест: помните ли вы рекламу 90-х?
Убита своим сыном: трагедия Александры Завьяловой5
Что стало с актрисой, сыгравшей роковую Анжелику5
Как актеры изображают оргазм19
Видео
03:49
Кристина Агилера спела в метро Нью-Йорка
Концерты
01:54
Дэниел Редклифф станет пилотом, чтобы спасти жену
Кино
04:12
«Дело Собчака» вышло в широкий прокат
Кино
06:25
Смешные ошибки неподготовленных актёров
Кино
10:20
Неудачные дубли, которые никто не вырезал
Кино
12:56
Звезды, которым неслыханно повезло
Кино
07:29
Каких актрис облачили в золото и бриллианты
Кино
02:59
Расставание с супругой свело артиста в могилу
Кино
04:39
Тейлор Свифт выпустила новый клип
Концерты
00:30
Чем сейчас занимаются забытые актеры наших сериалов
ТВ
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение