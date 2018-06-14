На Камчатке спасатели вылетели в район, где есть вероятность подтопления двух сел

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 14 июня. / ТАСС /. Вертолет Ми-8 МЧС с оперативной группой 14 июня вылетел в Пенжинский район Камчатского края, где не исключена вероятность подтопления двух населенных пунктов, сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе регионального главка МЧС.

"Сложилась угроза возникновения чрезвычайной ситуации в Пенжинском районе. Там осталось 30 см до уровня воды, при котором будут подтоплены села Аянка и Славутное. Ежесуточный прирост уровня составляет порядка 10 — 14 см. Сегодня туда вылетел вертолет с оперативной группой Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС России для минимизации возможного ущерба и своевременного реагирования на возможную чрезвычайную ситуацию", — отметили в пресс-службе.

Оперативная группа в составе 15 человек доставит в район оборудование для аварийно-спасательных работ — лодки, моторы, генераторы, снаряжение. Специалисты будут готовы оказать адресную помощь населению: поднять на верхние этажи зданий мебель и бытовую технику, другие предметы быта, а также помогут заранее эвакуировать животных на возвышенности.

Оперативная группа будет находиться в Пенжинском районе в течение десяти дней, пока не пройдет пик половодья. В 2014 году села Аянка и Славутное уже оказывались в зоне подтопления. Главе Пенжинского района рекомендовано ввести режим повышенной готовности на территории муниципального образования.