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На Камчатке спасатели вылетели в район, где есть вероятность подтопления двух сел
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На Камчатке спасатели вылетели в район, где есть вероятность подтопления двух сел 

ТАСС 24 минуты назад
Фото: Кам 24
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 14 июня. /ТАСС/. Вертолет Ми-8 МЧС с оперативной группой 14 июня вылетел в Пенжинский район Камчатского края, где не исключена вероятность подтопления двух населенных пунктов, сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе регионального главка МЧС.
"Сложилась угроза возникновения чрезвычайной ситуации в Пенжинском районе. Там осталось 30 см до уровня воды, при котором будут подтоплены села Аянка и Славутное. Ежесуточный прирост уровня составляет порядка 10 — 14 см. Сегодня туда вылетел вертолет с оперативной группой Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС России для минимизации возможного ущерба и своевременного реагирования на возможную чрезвычайную ситуацию", — отметили в пресс-службе.
Оперативная группа в составе 15 человек доставит в район оборудование для аварийно-спасательных работ — лодки, моторы, генераторы, снаряжение. Специалисты будут готовы оказать адресную помощь населению: поднять на верхние этажи зданий мебель и бытовую технику, другие предметы быта, а также помогут заранее эвакуировать животных на возвышенности.
Оперативная группа будет находиться в Пенжинском районе в течение десяти дней, пока не пройдет пик половодья. В 2014 году села Аянка и Славутное уже оказывались в зоне подтопления. Главе Пенжинского района рекомендовано ввести режим повышенной готовности на территории муниципального образования.
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