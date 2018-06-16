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Спасатели прибыли в села на Камчатке, оказавшиеся под угрозой подтопления
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Спасатели прибыли в села на Камчатке, оказавшиеся под угрозой подтопления 

РИА Новости 1 час назад
Фото: Кам 24
МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Спасатели с необходимой помощью прибыли в затапливаемые села Камчатки, сообщает в субботу утром региональный главк МЧС.
Ранее краевое правительство сообщило, что паводок угрожает нескольким населённым пунктам в Пенжинском районе Камчатки — из-за потепления и активного снеготаяния на территории муниципалитета. Придомовые территории села Парень на севере Камчатки оказались подтопленными из-за резкого подъёма уровня воды в реке.
"Спасатели доставили в сёла Аянка и Парень необходимую материальную помощь, которая может потребоваться селянам — хлеб, газовые плиты, газовые баллоны и прочее", — приводит пресс-служба слова краевого вице-премьера Сергея Хабарова.
МЧС добавило, что подтопление села Парень происходит ежегодно, власти и спасатели готовы практически к любому развитию ситуации. Пик половодья в Пенжинском районе специалисты прогнозируют в период с 20 по 22 июня.
"Ситуация с прохождением весеннего половодья находится на личном контроле губернатора Камчатского края Владимира Илюхина", — добавил Хабаров.
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