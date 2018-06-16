Спасатели прибыли в села на Камчатке, оказавшиеся под угрозой подтопления

МОСКВА, 16 июн — РИА Новости . Спасатели с необходимой помощью прибыли в затапливаемые села Камчатки, сообщает в субботу утром региональный главк МЧС

Ранее краевое правительство сообщило, что паводок угрожает нескольким населённым пунктам в Пенжинском районе Камчатки — из-за потепления и активного снеготаяния на территории муниципалитета. Придомовые территории села Парень на севере Камчатки оказались подтопленными из-за резкого подъёма уровня воды в реке.

"Спасатели доставили в сёла Аянка и Парень необходимую материальную помощь, которая может потребоваться селянам — хлеб, газовые плиты, газовые баллоны и прочее", — приводит пресс-служба слова краевого вице-премьера Сергея Хабарова

МЧС добавило, что подтопление села Парень происходит ежегодно, власти и спасатели готовы практически к любому развитию ситуации. Пик половодья в Пенжинском районе специалисты прогнозируют в период с 20 по 22 июня.