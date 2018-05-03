Итоги конкурса на лучшую строительную продукцию подвели в Приморье

Профессиональный конкурс «Лучшая строительная продукция выставки» состоялся в рамках 25-й международной строительной выставки«Город», которая проходила в Приморье с 24 по 26 апреля.

В выставке приняли участие 150 компаний из Приморья, Москвы и Санкт-Петербурга, Московской, Свердловской, Иркутской, Амурской областей, Красноярского, Хабаровского, Приморского краёв, республик Беларусь и Бурятия, а также Китая, Кореи, Финляндии.

«Соответствие представленной продукции требованиям ГОСТ и ТУ, стабильность качества продукции, ее стоимость по сравнению с аналогами оценивала конкурсная комиссия. Награды получили 14 компаний», — сообщили организаторы выставки.

Золотые медали достались компании «Цитадель-Владивосток» за входные и межкомнатные двери, ООО «Тимлюйский завод» — за шиферную черепицу TeamLite, ООО «Сервис-Восток», представившему технологию «Стройматик» возведения фундамента на забивных сваях, ООО «Триада» — за бетонные стеновые многослойные теплоэффективные камни, ООО «Лесозаводский промкомбинат-Пошив» — за спецодежду, ООО «ТехноРЕГИОН» — за полиуретановые гидроизоляционные системы MarisPolymers.

Серебряные медали получили конкурсанты, занявшие второе место: ООО «Европласт», презентовавший инновационный тип пенополистирола неопор, «350 Завод ЖБИ» — за железобетонную плиту для покрытия городских дорог, производственно-строительное объединение «ЛСТК Стройкомплект», представившее технологию производства быстровозводимых зданий, ООО «Восток-ИнвестСталь» — за керамический кирпич, ООО «АкваСтрой» — за счетчик учета воды с выносным дисплеем и ООО «Метрик» — за тротуарную плитку «Йорк».

Дипломами участников, занявших третье место, награждены: ООО «ЭКОЛАЙН» — за водоотводный канал большой пропускной способности и модульные быстровозводимые резервуары АСО StormBrixx для накопления или инфильтрации воды в грунт.

Олег Третьяк , руководитель золотого медалиста выставки — ООО «Триада», считает, что конкурсанты представили продукцию, которая сочетает в себе инновационность и ценовую доступность.

«Сегодня малоэтажное строительство края стремительно развивается, и приморцы уже могут выбирать технологии и материалы, которые еще несколько лет назад были доступны только в западной части страны. Рынок насыщается, и люди отдают предпочтение материалам, которые позволяют строить быстровозводимые, но при этом надежные и теплые конструкции по доступным ценам», — отметил он.

За три дня выставку посетили более 6 тысяч человек. Жители края смогли ознакомиться на выставке как с готовыми жилыми объектами — многоквартирными жилыми домами, домами в коттеджных посёлках, так и с проектами домов, выбрать технологии строительства, застройщика, материалы для финальной отделки. Также семьи могли получить консультации ведущих банков об обновлённых ипотечных программах.

В ходе деловой программы специалисты и представители общественности обсудили актуальные для края вопросы.

20 муниципальных образований Приморья подвели итоги первого года работы приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды», а также поделились планами на 2018 год. Расширенное заседание глав муниципальных образований собрало более 100 слушателей, в числе которых были неравнодушные жители региона.

Самым обсуждаемым вопросом выставки стала жилая застройка Владивостока — мероприятие на эту тему посетили более 150 человек.

Вопросы формирования реестра квалифицированных подрядных организаций в системе МКД и необходимость обязательного общественного мониторинга в данной сфере обсудили на состоявшемся в дни выставки заседании общественного экспертного совета по обеспечению качественным жильём в Приморском крае.

На площадке 25-й международной строительной выставки «Город» состоялась также первая сессия конференции «Современные строительные материалы». В ней приняли участие ведущие застройщики Владивостока — «Новый Дом», DNS Development, «Эталон Недвижимость», «Стройинвест», которые представили готовые и планирующиеся к строительству объекты. В ходе конференции Сергей Косиков, генеральный директор компании «Городской риэлторский центр» рассказал о смещении вектора жилищного строительства с малогабаритных квартир в сторону квартир комфорт-класса.

Для специалистов компании-производители провели 10 семинаров и мастер-классов по использованию материалов собственного производства.