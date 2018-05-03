Навигация-2018 открылась на Оби

Развлекательно-познавательные программы Речфлот уже проводит вместе музеем города Новосибирска. Это экскурсия «Шесть мостов», исторический круиз «Старая пристань», пляжная прогулка на остров Пятница и многое другое. В новой программе — экскурсия до Затона, а также совместный проект с областным театром кукол.

«Театрализованное представление совместно с кукольным театром пройдет в формате экскурсии и спектакля», — рассказал исполнительный директор компании Антон Бочаров

Объем пассажирских перевозок в прошлом году снизился на 15 процентов. Сейчас задача, поставленная перед речным флотом, — вернуть на водную гладь не только пассажиров, но и грузы.

«Мы ведем работу по увеличению отправки грузов в Алтайский край, надеемся, что удастся сделать больше объем перевозок по Новосибирской области. Но пока это только планы», — рассказал первый заместитель руководителя, главный инженер ФБУ «Администрация Обского бассейна внутренних водных путей» Юрий Хохлов.

Несколько усложнит этот процесс вынужденная, но необходимая мера — повышение цены на билет. В среднем, на 5-10 процентов. Но повышение оплаты за проезд не решит главной проблемы пассажирского флота — строительства Речного вокзала. К сожалению, все планировки городской набережной не учитывают потребности речников. Добиться выделения земельного участка не удается, а строить на плавучей набережной невозможно.

Вот и ютятся пока речники, затерявшись среди аттракционов. Кассы переехали в небольшой киоск, а половину площадки для ожидания пассажиров захватили трансформеры.