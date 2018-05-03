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Мальчик с дырой на колене таинственно исчез после школы
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Мальчик с дырой на колене таинственно исчез после школы 

Все новости Новосибирской области 1 час назад
Фото: Все новости Новосибирской области
Утром в понедельник, 30 апреля, Сергей К. вышел из школы №64 в Кировском районе и пропал, сообщает содружество волонтеров «ДоброСпас».
Рост мальчика — 167 сантиметров, телосложение плотное, волосы темные, стрижка модельная, глаза голубые. Был одет в двухстороннюю куртку (цвета — желтый и хаки) с капюшоном, голубые джинсы с дырой на правом колене, обут в черные кроссовки. При себе имел синий рюкзак с надписью «Nike».
Всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении Сергея, просят позвонить по телефонам 112, 8-903-904-65-85, 8-953-887-17-77 или 8-951-387-07-58.
В майские праздники произошло сразу несколько исчезновений мальчиков. Два ребенка пропали 30 апреля и 1 мая в Тогучинском районе. В итоге 11-летнего школьника, спустя сутки, нашли у родной бабушки. А поиски 9-летнего ребенка закончились обнаружением мертвого тела — ребенок утонул.
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