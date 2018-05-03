Полевая кухня и бесплатный вход в музей Хохловка: в Перми пройдет открытие велосезона

Пермские велосипедисты приглашают желающих на открытие велосезона. В программе торжественный пробег по городским улицам и поездка в Хохловку. Мероприятие запланировано на воскресенье, 20 мая.

По планам организаторов, в велопробеге примут участие от полутора до четырех тысяч человек. Начало праздника в 9:00 на стадионе «Локомотив» за ДКЖ. Сначала пройдет традиционный велопробег на семь километров по улице Подлесной и проспекту Парковому. На это время дороги будут перекрыты для автотранспорта. А после все желающие могут отправиться в этнографический музей Хохловка. Ехать придется 40 километров, соблюдая правила дорожного движения. Вход на территорию музея для участников велопробега бесплатный.

— В этом году маршрут группового велопробега предстоит не самый простой, но интересный — мы отправимся в архитектурно-этнографический музей Хохловка, — рассказывают организаторы велопробега. — Участники смогут посетить его бесплатно, с экскурсоводами прогуляться среди памятников деревянной архитектуры конца XVII — начала ХХ веков. Туристический маршрут обработан от клещей. Место сбора и встречи велосипедистов — центральная площадь со сценой. Здесь будет платная полевая кухня. У входа в музей будет организована охраняемая парковка велосипедов.

В музее велосипедистов ждут с 15:00 до 18:00. В 17:30 для желающих будут формироваться автобусы до Перми. Маршрут от Перми до Хохоловки составляет около 40 километров. С обратной дорогой получится 80. Организаторы успокаивают — это не спортивное мероприятие, поедут группами по десять велосипедистов, с остановками для отдыха.

За обратную дорогу на автобусе придется заплатить, стоимость организаторы обещают сообщить позднее. Также напоминают, что жечь костры и передвигаться на велосипедах по музею запрещено. Подробную информацию смотрите на сайте Velo.Perm.

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