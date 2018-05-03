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8 мая в Воронеже перекроют движение у памятника Черняховскому
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8 мая в Воронеже перекроют движение у памятника Черняховскому 

Новости Воронежа 14 минут назад
Во вторник, 8 мая, в Воронеже перекроют движение по улице Кольцовской — около памятника генералу Ивану Черняховскому напротив железнодорожного вокзала.
Ограничение будет действовать с 8:40 до 9:20. По данным мэрии, в это время будет проходить торжественная церемония возложения цветов и венков к монументу в честь 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
Транспорт на это время перенаправят по улицам Феоктистова, Фридриха Энгельса и Мира.
Напомним, что генерал Иван Черняховский — защитник нашего города. В ходе сражения за Воронеж он командовал 18-м танковым корпусом. Генерал не дожил до окончания войны — погиб в 1945 году в ходе освобождения Польши.
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