На открытии велосезона в Костроме был замечен персонаж из фильма ужасов

1 мая сотни велосипедистов проехали по улице Советской — так поклонники двухколесных коней открывали летний велосезон 2018 года в Костроме, сообщает корреспондент портала K1NEWS.RU.

В сквере за филармонией собрались сотни велосипедистов. Принять участие в пробеге мог любой желающий от 14 лет, имеющий велосипед в рабочем состоянии и желание преодолеть путь с единомышленниками.

Колонна проехала привычным маршрутом по ул. Советской до косы за Ипатьевским монастырем. Средняя скорость движения была определена на уровне 14-15 км в час, такой темп оптимален для новичков и пожилых спортсменов. Многие взяли с собой детей и родственников.

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Некоторые участники пробега серьезно поработали над внешним видом: корреспонденту K1NEWSвстретился человек в костюме главного героя фильма «Пила».

Все завершилось импровизированным концертом и розыгрышем призов, главным бонусом для самого ловкого и быстрого спортсмена стал велосипед. По словам организаторов, главная цель велопробега — популяризация активного образа жизни и возможность напомнить костромичам про правила дорожного движения.