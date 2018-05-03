Шестиклассница из Приморья получила награду за спасение 4-летнего ребенка

Врио Губернатора Приморья Андрей Тарасенко вручил школьнице из Владивостока Ярославе Родионовой памятную награду. Девочка стала обладательницей нагрудного знака всероссийской общественно-государственной инициативы «Горячее сердце». Ярослава забрала четырехлетнего ребенка с железнодорожных путей за несколько минут до проехавшего по ним поезда.

Торжественная церемония состоялась сегодня в лицее №3 города Владивостока.

Беда может случиться с каждым. Нужно, чтобы всегда был рядом тот, кто поможет. Спасибо тебе за то, что ты это сделала. Ты своим поступком показала пример многим ребятам и в школе, и в Приморском крае,

— обратился к девочке Андрей Тарасенко, вручив ей нагрудный знак «Горячее сердце», диплом и путевку во Всероссийский детский центр «Орленок».

Известно, что девочка вовремя заметила 4-летнего ребенка, который без присмотра родителей случайно забрел на рельсы у станции Садгород. По словам Ярославы, это произошло, конда она шла на тренировку. Девочка услышала плач и не смогла остаться равнодушной. Она подбежала к мальчику и забрала его с путей.

Он сильно плакал и упирался, но я схватила его и вытащила с путей. Всего через несколько минут проехал поезд, я поняла, что не зря торопилась. Привела его в кассу, успокоила его — мультики включила,

— рассказала Ярослава.

Позже выяснилось, что мальчик Володя должен был ждать бабушку в подъезде, пока та одевается. Однако ребенок увидел собаку, побежал за ней и оказался один на рельсах. Стоит отметить, что Ярослава не оставила малыша взросылым, а находилась рядом, пока билетный кассир звонила в транспортную полицию и велись поиски родителей малыша.

Напомним, что Всероссийская общественно-государственная инициатива «Горячее сердце» была учреждена Фондом социально-культурных инициатив под руководством жены премьер-министра России Дмитрия Медведева Светланы. Награда вручается детям и молодым людям, которые совершили отважные и героические поступки.

Фото: primorsky.ru