Ещё
Школьницу из Приморья наградили за спасение четырехлетнего мальчика
Далее:
Читайте также:
Ещё

Школьницу из Приморья наградили за спасение четырехлетнего мальчика 

РИА Новости 56 минут назад
Фото: РИА Новости
ВЛАДИВОСТОК, 3 мая — РИА Новости. Ученице шестого класса Ярославе Родионовой вручили нагрудный знак «Горячее сердце» за спасение жизни четырехлетнего мальчика на железнодорожных путях, сообщает пресс-служба администрации края.
"Врио губернатора Приморья Андрей Тарасенко вручил школьнице из Владивостока Ярославе Родионовой нагрудный знак всероссийской общественно-государственной инициативы «Горячее сердце». Награду ученице шестого класса присудили за спасение четырехлетнего малыша, оказавшегося одного на железнодорожных путях станции Садгород", — говорится в сообщении.
По словам школьницы, она шла на тренировку, когда услышала плач ребенка со стороны железнодорожных путей. Мальчик сильно плакал и упирался, но школьница вытащила его с путей.
"Всего через несколько минут проехал поезд, я поняла, что не зря торопилась. Привела его в кассу, успокоила его — мультики включила", — рассказала шестиклассница.
Ярослава дождалась, пока кассир позвонила в транспортную полицию и нашлись родители малыша. Как сообщает пресс-служба администрации края, мальчика зовут Володя, в тот день он должен был ждать бабушку в подъезде, пока та одевается, но, побежав за собакой, оказался один на рельсах.
Награждение прошло на уроке патриотического воспитания, который врио губернатора провел в четверг, 3 мая, в лицее №3 Владивостока, в преддверии празднования 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Ярославе Родионовой, помимо нагрудного знака «Горячее сердце», вручили диплом и путевку во Всероссийский детский центр «Орленок».
Всероссийская общественно-государственная инициатива «Горячее сердце» учреждена Фондом социально-культурных инициатив под руководством супруги премьер-министра России, президента Фонда Светланы Медведевой.
РИА Новости: последние новости
Ткаченко: в Саратовской области развивается паллиативная помощь 15 главных европейских событий мая, ради которых стоит получить "шенген" Егор А., сентябрь 2007, Приморский край
Комментарии  Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
5 ролей, которые могли достаться другим актерам
Сбежавшие из СССР: артисты-невозвращенцы68
Номера в отеле, которые стоят как ваша квартира
Что стало с актерами «Санта Барбары»30
Звезды, которые ненавидят свои культовые роли5
Видео
02:16
«Мир Дикого Запада» продлят на третий сезон
ТВ
02:37
Фильм Данилы Козловского покажут в Швейцарии
Кино
05:17
5 ролей, которые могли достаться другим актерам
Кино
02:16
Вышел новый трейлер фильма «Человек-муравей и Оса»
Кино
02:53
«Мстители 3» собрали рекордную кассу за выходные
Кино
06:42
Самые невероятные трансформации звезд ради роли
Кино
04:19
Дженнифер Лопес выпустила новый клип
Концерты
04:48
10 звезд, которые выросли в нищете
Кино
03:04
«Евровидение-2018» покажут по Первому каналу
ТВ
07:06
Кевин вырос: как выглядят актеры «Один дома» сейчас
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение