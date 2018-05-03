Нашествие роботов в Оренбурге

Выставка роботов «РОБОПОЛИС» открыла свои двери в одном из торговых центров Оренбурга. Чтобы удивить посетителей масштабной выставки, новейшие роботы подготовили настоящий спектакль. Имитируя человеческие движения, они станцуют под зажигательную музыку. Также гости увидят, как катушка Тесла стреляет настоящими молниями, которые издают звуки и превращаются в мелодию!

Также посетители смогут пообщаться с девушкой-роботом Кики — первым российским роботом с расширенным функционалом вербального и невербального общения. Кики не только красива, но и умна — она знает около 30 языков, а ее знания исчисляются терабайтами. Как подобает настоящей девушке, робот любит комплименты, общение, объятия. Кики уверена, что она самая красивая.

Для любителей домашних питомцев организаторы представят знаменитого пса-робота AIBO. Пес наделен инстинктами, сродни животным, что позволяют ему двигаться, играть со своими игрушками, поддерживать связь с хозяином, самостоятельно заряжаться и просыпаться после сна. AIBO знает и может выполнять множество команд.

На выставке продемонстрируют еще одного высокотехнологичного робота — «Деревяку» — добрую и обаятельную машину с истинно русской душой. Робот напоминает домовенка, крутит шарманку, оказывает знаки внимания посетителям, и даже предсказывает будущее всем желающим.

Для тех, кто хотел бы не поучиться, а научить чему-то робота, будет интересен Мекканоид. Робот умеет распознавать движения, слова, а также запоминать их, пополняя свой изначальный словарный запас. У Мекканоида свой характер, который развивается, умело адаптируясь к окружению. Более того, робот может самообучаться, запоминать новые слова и фразы, реагировать на команды. Сканируя и считывая движения стоящего напротив человека с помощью камеры, робот повторит их вслед за ним.

Рассказать про всех жителей «Робополиса» просто невозможно! Приходите в гости в мегамолл «Армада» увидеть их своими глазами.

Каждый час по экспозиции будет проходить бесплатная экскурсия, в ходе которой экскурсовод в интересной и доступной форме расскажет о каждом роботе, его уникальных возможностях и применении в быту. На протяжении всего дня дети и взрослые смогут посетить мастер-классы, даже принять в них участие. Каждый желающий сможет порисовать 3D ручкой, придумать костюм робота и даже попробовать себя в роли юного изобретателя! А самое приятное — все, что будет сделано, можно забрать к себе домой

Где? Мегамолл «Армада»

Когда? с сегодняшнего дня по 3 июня

Ограниченное предложение: вы можете получить бесплатный детский пригласительный билет на выставку «Робополис» у партнеров компании, подробности по ссылке —https://vk.com/topic-164291922_38223155

Подробнее: https://www.instagram.com/robopolisru vk.com/robopolis_orenburg Телефон: 8 961 926 44 94