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На Ямал завезли корь
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На Ямал завезли корь 

Уралинформбюро 57 минут назад
Фото: Уралинформбюро
В Губкинском зарегистрирован второй случай заражения корью. С болезнью слег сотрудник ДПС. По мнению специалистов регионального управления Роспотребнадзора, инфекцию в округ завезли.
В связи с этим и. о. главного санитарного врача региона Эльмира Харькова объявила массовую вакцинацию. Прививки поставят всем жителям Губкинского старше 1 года, не болевшим корью раньше и не привитым. Также вакцинация ждет всех вахтовиков, обитателей общежитий и домов коридорного типа, не «встречавшихся» с вирусом раньше.
Прививки всем должны сделать до 25 июня, передает "Уралинформбюро". При отказе от вакцинации дети не смогут посещать детские сады и школы, взрослые — рабочие места.
Последний раз вспышка кори на Ямале была зарегистрирована в 2014 году. Тогда инфекцию в регион завезли два рабочих из Дагестана. Один из них был водителем такси. В больницы Нового Уренгоя с корью тогда поступило 7 человек.
Ранее по теме: Больной корью таксист развозил новоуренгойцев
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