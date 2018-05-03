На Ямал завезли корь

В Губкинском зарегистрирован второй случай заражения корью. С болезнью слег сотрудник ДПС . По мнению специалистов регионального управления Роспотребнадзора, инфекцию в округ завезли.

В связи с этим и. о. главного санитарного врача региона Эльмира Харькова объявила массовую вакцинацию. Прививки поставят всем жителям Губкинского старше 1 года, не болевшим корью раньше и не привитым. Также вакцинация ждет всех вахтовиков, обитателей общежитий и домов коридорного типа, не «встречавшихся» с вирусом раньше.

Прививки всем должны сделать до 25 июня, передает "Уралинформбюро" . При отказе от вакцинации дети не смогут посещать детские сады и школы, взрослые — рабочие места.

Последний раз вспышка кори на Ямале была зарегистрирована в 2014 году. Тогда инфекцию в регион завезли два рабочих из Дагестана. Один из них был водителем такси. В больницы Нового Уренгоя с корью тогда поступило 7 человек.

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