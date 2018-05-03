11 несправедливых смертей из сериалов

Телевидение порой может быть очень садистским. Только ты привыкнешь к новому герою сериала, полюбишь его всем сердцем, а сценаристы его убивают. Вы никогда не можете предугадать ход событий, всё как в реальной жизни — вы влюбляетесь и просто надеетесь на лучшее.

Мы вспомнили персонажей, которые умерли, так и не дав себя разлюбить. Запасаемся платочками, вас ждет скорбный путь, полный спойлеров.

The Richest

Бетти Дрейпер в «Безумцах»

Пока Бетти еще жива и надирает задницы в финале «Безумцев», ее смерть кажется неизбежной. Упав однажды с лестницы, Бетти в больнице узнает о тяжелой форме рака легких. Что неудивительно: за время сериала герои выкурили, наверное, миллионов шесть сигарет. Кто-то должен был заработать рак.

Адриана Ла Серва в «Клане Сопрано»

Адриана не была типичной женой гангстера, которая думает только о бирюльках и шмотках. Амбиций ей не занимать, так что она стала менеджером в ночном клубе своего возлюбленного. ФБР попыталось ее сцапать за нелегальную деятельность, так что Адриана стала информатором. Как известно, судьба у информаторов только одна.

Нед Старк в «Игре престолов»

Весь первый сезон Нед Старк был средоточием морали в сериале. Он был хорошим отцом, любящим мужем и хорошим другом короля. Все любили Неда Старка. Те, кто не читал книгу, были шокированы, когда Нед лишился головы. Нед взял на себя вину за преступление, которого не совершал. От этого горечь утраты лишь сильнее.

Сун-ва Квон и Джин-Су Квон в «Остаться в живых»

В начале сериала казалось, что Сун и Джин не станут любимчиками зрителей. Помните, как Джин орал на Сун каждый раз, когда она была без кардигана, хотя они находились в тропиках? Но герои развивались, Сун и Джин стали уже какими-то родными. Зрители уже знали, как романтично начались отношения у этой парочки, благодаря флешбэкам. После взрыва на подводной лодке Сун была заперта на лодке, которая стремительно наполнялась водой. Она спорила с Джином, чтобы он спасался сам, но он остался с ней. Вода все наполняла лодку, и пара погибла после своего последнего поцелуя.

Рита Морган в «Декстере»

Сериал «Декстер» в принципе состоит из убийств и смертей, но убийство Риты, возлюбленной Декстера, было очень болезненным для зрителей. Поскольку Декстер весьма обособлен и одержим мыслями об убийствах, ему не так-то легко вступить в романтические отношения с женщиной. Благоразумная Рита сначала была частью маскировки Декстера под нормального человека, но потом он стал испытывать к ней чувства. В первом сезоне Декстер всё ей рассказывает, женится на ней, поселяется с ней в пригороде и даже делает ей сына. В четвертом сезоне Декстер сражается с серийным убийцей Тринити. В итоге Декстер убивает Тринити, но, придя домой, застает его последнюю жертву — Риту.

Бет Грин в «Ходячих мертвецах»

«Ходячие мертвецы» из тех сериалов, где ни один из героев не может быть в безопасности. Но маленькая Бет Грин, символ невинности и надежды, выглядела так, будто должна выжить. Большую часть времени в сериале она пела маленькой Джудит. Больше всего в смерти Бет расстраивает то, что это принесло много боли другим персонажам.

Игритт в «Игре престолов»

Джону Сноу нет покоя в сериале. Мало того, что он был незаконнорожденным, так еще потом влюбился в милую рыжеволосую бестию, а она умерла. Она стояла, прицелившись из лука в Джона Сноу, но, будем справедливы, она никогда бы не убила его. Чтобы спасти Сноу, Игритт погибает сама. Она умерла в объятиях Джона Сноу, а перед смертью сказала, что им надо остаться в той самой пещере, где они когда-то занимались любовью.

Чарли Пэйс в «Остаться в живых»

Почти весь актерский состав можно было внести в этот список, ведь по сюжету герои и так все мертвы. В любом случае, внутри сериала тоже было полно смертей, от которых сердце кровью обливалось, одна из таких — смерть Чарли. Сначала Чарли был героем не очень: рок-звезда с наркотической зависимостью. Но по ходу сюжета он избавился от вредных привычек и стал расти как персонаж. Он даже развивает отношения с беременной женщиной Клэр. Он умирает, принося себя в жертву. На руке Чарли написал: «Это не лодка Пенни», чтобы помочь в спасении оставшихся.

Хэнк Шрейдер в «Во все тяжкие»

В телевизионном шедевре Винса Гиллигана жили персонажи из различных сфер, но все они завоевали сердца зрителей. Даже учитель химии, ставший наркобароном. Главный антагонист сериала Хэнк Шрейдер еще и агент по наркоконтролю. В самом начале Хэнк выступает обидчиком Уолтера Уайта, но позже зрители проникаются к Хэнку доверием и понимают его черно-белую философию морали. Всякие мелочи вроде любви к домашнему пиву только сильнее укрепляют чувства к Хэнку. Смерть пришла к агенту в лице неонацистов. Когда Уолтер Уайт приказывает Хэнку умолять оставить ему жизнь, Хэнк сказал: «Уолт, ты самый умный человек из всех, кого я знаю, но ты слишком глуп, чтобы понять, что он принял свое решение 10 минут назад». Затем агент Шрейдер делает последний вздох в своей жизни, собирает волю в кулак и говорит Джеку, направившему на него пистолет: «Делай то, что должен».

Дерек Шеферд в «Анатомии страсти»

Продюсер Шонда Раймс убивает людей в своих сериалах так же часто, как люди обрезают ногти. Смерть Дерека не должна была настолько шокировать аудиторию, но все равно как-то жутко от аварии, в которую он попал. Люди даже подписывали петицию, чтобы Дерека вернули в сериал.

Уилл Гарднер в «Хорошей жене»

Многие зрители были убеждены, что Алисия Флоррик, главная героиня сериала, останется с Уиллом Гарднером, очаровательно заносчивым юристом, который был без ума от нее еще со времен колледжа. Сюжет сериала основан на реальных событиях, так что внезапных смертей не так много. Но зрители были по меньшей мере в шоке, когда беднягу Уилла убил один из клиентов. Больно вспоминать душераздирающее последнее голосовое сообщение Уилла Алисии, в котором он говорит, что ему надо с ней поговорить, но не уточняет, о чем именно.