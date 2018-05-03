Книги не сдадим! Иркутяне решили провести книжный фестиваль самостоятельно 

Иркутяне решили не ждать милости от фонда «Вольное дело», который финансировал международный книжный фестиваль в Иркутске в 2017 году, а нынче отказался его проводить, а поднапрячься и организовать мероприятие собственными силами.
«Быть или не быть»
Надо сказать, что о своём книжном фестивале в Иркутске мечтали давно, недоумевали, чем наш город хуже соседнего Красноярска, где подобное мероприятие проходит уже не один год. И вот, в мае 2017-го давняя мечта сбылась: в столице Восточной Сибири с приличным для первого раза размахом прошёл Международный книжный фестиваль.
Со своей печатной продукцией в Иркутск приехали около 70 крупных изданий и более 50 довольно известных писателей и критиков, а на мероприятиях книжного феста побывали 15 тысяч горожан. При этом, судя по откликам в соцсетях, многие из них «прилично» потратились на покупку книг. В общем, довольны остались все: и гости, и хозяева, которые с нетерпением стали ждать продолжения книжно-литературной истории уже в мае-2018.
И поначалу всё вроде бы шло по плану, но за месяц до предполагаемого события стало известно, что фестиваля в Иркутске не будет. Причина по нынешним кризисно-санкционным временам банальная — отказ титульного спонсора финансировать благотворительный проект. Однако не успели иркутяне переварить это известие, как ситуация кардинально поменялась и выяснилось, что фестиваль всё же будет, только более скромный и с ориентацией на местных издателей и писателей. И называться он будет #Иркнига. Его организацию и проведение взяла на себя инициативная группа иркутян, которые решили не бросать начатое дело. Тем более что подготовка ко второму фестивалю, запланированному на вторую половину мая, шла полным ходом.
«Когда мы узнали, что финансирования не будет, уже сложно было остановить весь этот «корабль», — говорит руководитель инициативной группы Александр Верхозин. — Фестиваль состоится, причём в те же сроки, которые планировались изначально, — 18-20 мая. Правда, он не получится столь же грандиозным и массовым, как в 2017-м, но его важно провести. Потому что если его не будет сейчас, то эту идею можно похоронить вообще навсегда».
«Сами с усами»
Да, в этом году в Иркутск не приедет так много издательств и писателей из Москвы и Петербурга. Зато это даст возможность любителям чтения поближе познакомиться с местными авторами.
«В прошлый раз нас критиковали за то, что на фестивале не было иркутских писателей, и мы решили реабилитироваться. Нынче иркутская программа рассчитана на полтора дня, — рассказал Александр Верхозин. — Мы предоставим возможность всем пообщаться с нашими пишущими земляками. Причём не только с именитыми — например, лауреатами национальной литературной премии имени Распутина, но и с такими, которые «не светятся» и о которых мало кто знает. Я думаю, далеко не всем поклонникам литературы в нашем городе известно, что у нас есть несколько объединений молодых поэтов 19-20 лет, которые даже издают свои поэтические сборники».
Кроме этого, лекции проведут иркутский архитектор Марк Меерович, популяризатор науки Сергей Язев, художник Сергей Элоян, автор первого иркутского графического романа Михаил Васильев, историк Артём Ермаков, председатель Иркутского союза библиофилов Григорий Хенюх.
Тем не менее гости на фестивале всё же будут: некоторые столичные издательства, которым очень понравилось в Иркутске на первом фестивале, решили приехать к нам за свои деньги. Будут даже зарубежные авторы из Германии и Франции.