Книги не сдадим! Иркутяне решили провести книжный фестиваль самостоятельно

Иркутяне решили не ждать милости от фонда «Вольное дело», который финансировал международный книжный фестиваль в Иркутске в 2017 году, а нынче отказался его проводить, а поднапрячься и организовать мероприятие собственными силами.

«Быть или не быть»

Надо сказать, что о своём книжном фестивале в Иркутс­ке мечтали давно, недоумевали, чем наш город хуже соседнего Красноярска, где подобное мероприятие проходит уже не один год. И вот, в мае 2017-го давняя мечта сбылась: в столице Восточной Сибири с прилич­ным для первого раза размахом прошёл Международный книж­ный фестиваль.

Со своей печатной продук­цией в Иркутск приехали около 70 крупных изданий и более 50 довольно известных писателей и критиков, а на мероприятиях книжного феста побывали 15 тысяч горожан. При этом, судя по откликам в соцсетях, многие из них «прилично» потратились на покупку книг. В общем, до­вольны остались все: и гости, и хозяева, которые с нетерпе­нием стали ждать продолжения книжно-литературной истории уже в мае-2018.

И поначалу всё вроде бы шло по плану, но за месяц до предполагаемого события стало известно, что фестива­ля в Иркутске не будет. При­чина по нынешним кризи­сно-санкционным временам банальная — отказ титульного спонсора финансировать бла­готворительный проект. Одна­ко не успели иркутяне перева­рить это известие, как ситуация кардинально поменялась и вы­яснилось, что фестиваль всё же будет, только более скромный и с ориентацией на местных из­дателей и писателей. И назы­ваться он будет #Иркнига. Его организацию и проведение взя­ла на себя инициативная груп­па иркутян, которые решили не бросать начатое дело. Тем бо­лее что подготовка ко второму фестивалю, запланированному на вторую половину мая, шла полным ходом.

«Когда мы узнали, что фи­нансирования не будет, уже сложно было остановить весь этот «корабль», — говорит руко­водитель инициативной группы Александр Верхозин. — Фести­валь состоится, причём в те же сроки, которые планировались изначально, — 18-20 мая. Прав­да, он не получится столь же грандиозным и массовым, как в 2017-м, но его важно провести. Потому что если его не будет сейчас, то эту идею можно по­хоронить вообще навсегда».

«Сами с усами»

Да, в этом году в Иркутск не приедет так много издательств и писателей из Москвы и Пе­тербурга. Зато это даст возмож­ность любителям чтения побли­же познакомиться с местными авторами.

«В прошлый раз нас крити­ковали за то, что на фестивале не было иркутских писателей, и мы решили реабилитировать­ся. Нынче иркутская программа рассчитана на полтора дня, — рассказал Александр Верхозин. — Мы предоставим возможность всем пообщаться с нашими пи­шущими земляками. Причём не только с именитыми — напри­мер, лауреатами национальной литературной премии имени Распутина, но и с такими, ко­торые «не светятся» и о которых мало кто знает. Я думаю, далеко не всем поклонникам литера­туры в нашем городе известно, что у нас есть несколько объе­динений молодых поэтов 19-20 лет, которые даже издают свои поэтические сборники».

Тем не менее гости на фе­стивале всё же будут: некото­рые столичные издательства, которым очень понравилось в Иркутске на первом фестивале, решили приехать к нам за свои деньги. Будут даже зарубежные авторы из Германии и Франции.