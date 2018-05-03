7 счастливых обладательниц самых длинных ног в Голливуде

Во время одного из социологических исследований ученые задавали мужчинам вопрос: на что в женщине они обращают внимание в первую очередь и, как ни странно, бюст оказался далеко не на первом месте. Первое, на что смотрят мужчины, — это ноги.

Еще великий Александр Сергеевич Пушкин, не смущаясь, пел дифирамбы и посвящал стихи красоте женских ног. Правда, во времена поэта ножки скрывались под довольно внушительным слоем юбок, и увидеть их для мужчины было настоящим наслаждением, граничащим с экстазом. Конечно, современным ценителям нет надобности месяц ухаживать за девушкой, чтобы хоть одним глазком увидеть ее щиколотку — мода и нравы разительно изменились, и женщины перестали щепетильно скрывать свое тело от взглядов посторонних мужчин. Напротив, слабый пол всеми силами старается выглядеть как можно более привлекательно, и ради этого в ход идет любое оружие. Жаль только, что красоту женских ног трудно измерить или подогнать под шаблон, как это случилось с параметрами «идеальной» фигуры, но вот длину вполне возможно. Оказывается, существует множество ежегодных конкурсов на которых выбираются наиболее красивые, длинные, стройные или изящные ноги. Мы же предлагаем вам полюбоваться на семь «горячих» обладательниц самых длинных и, безусловно, красивых ног на голливудском Олимпе.

Джулия Робертс Говоря о длине ног американских актрис, трудно не вспомнить сцену из фильма «Красотка», когда рыжеволосая красавица Джулия обнимает своими невероятными конечностями обнаженного Ричарда Гира.

Кэмерон Диаз Знаменитая спортсменка и просто красавица из года в год попадает в рейтинги самых желанных женщин мира. Впрочем, с такими ногами это и не удивительно вовсе!

Шэрон Стоун Сексуальные длинные ноги актрисы Шэрон Стоун стали популярны после выхода на экраны знаменитого фильма «Основной инстинкт», точнее, умопомрачительной сцены с их участием.

Николь Кидман Знаменитый киномюзикл «Мулен Руж» открыл миру не только вокальный талант популярной австралийской актрисы, но и её шикарные, стройные и невероятно длинные ножки.

Гвинет Пэлтроу Образец для подражания, непревзойденная светловолосая Гвинет также является счастливой обладательницей красивых ног. Впрочем, сама актриса, похоже, думает совсем иначе и якобы комплексует из-за своей коренастости.