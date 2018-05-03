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В Омской области клещи перешли в наступление
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В Омской области клещи перешли в наступление 

РИА «ФедералПресс» 26 минут назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
В Прииртышье с приходом тепла в несколько раз участились случаи укусов клещей. В частности только за прошедшую неделю за помощью к медикам обратились 57 человек, среди которых есть дети. Как отметили в областном управлении Роспотребнадзора, за тот же период в прошлом году пострадавших было в разы больше — 248 человека.
В пресс-службе ведовства уточники, что в Омске за медицинской помощью с укусом клеща обратилось 28 человек. При этом больных инфекциями, передающимися клещами, не зарегистрировано.
Кроме того случаи укусов клещей зафиксированы не только в Омске, но и на территории 13 сельских районо: в Омском, Азовском, Большеуковском, Горьковском, Называевском, Нововаршавском, Калачинском, Крутинском, Тюкалинском, Тевризском, Таврическом, Черлакском, Шербакульском.
Специалисты напоминают, что, учитывая возможную тяжесть заболевания клещевым вирусным энцефалитом, его профилактике следует придавать особое значение: «Сейчас многие омичи выезжают отдыхать в лес или на дачи. Но не стоит забывать, что конец апреля и начало мая — это самое опасное время, когда клещи активизируются, — подчеркнула Виктория Задиро. — Сделать свой отдых безопасным, можно соблюдая простые меры профилактики».
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