В Омской области клещи перешли в наступление

В Прииртышье с приходом тепла в несколько раз участились случаи укусов клещей. В частности только за прошедшую неделю за помощью к медикам обратились 57 человек, среди которых есть дети. Как отметили в областном управлении Роспотребнадзора , за тот же период в прошлом году пострадавших было в разы больше — 248 человека.

В пресс-службе ведовства уточники, что в Омске за медицинской помощью с укусом клеща обратилось 28 человек. При этом больных инфекциями, передающимися клещами, не зарегистрировано.

Кроме того случаи укусов клещей зафиксированы не только в Омске, но и на территории 13 сельских районо: в Омском, Азовском, Большеуковском, Горьковском, Называевском, Нововаршавском, Калачинском, Крутинском, Тюкалинском, Тевризском, Таврическом, Черлакском, Шербакульском.

Специалисты напоминают, что, учитывая возможную тяжесть заболевания клещевым вирусным энцефалитом, его профилактике следует придавать особое значение: «Сейчас многие омичи выезжают отдыхать в лес или на дачи. Но не стоит забывать, что конец апреля и начало мая — это самое опасное время, когда клещи активизируются, — подчеркнула Виктория Задиро. — Сделать свой отдых безопасным, можно соблюдая простые меры профилактики».