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Меня укусил клещ. Что делать?
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Меня укусил клещ. Что делать? 

АиФ 2 часа назад
Фото: АиФ
Известно, что в Ярославской области активизировались клещи. Что делать, если укусили тебя?
Необходимо как можно быстрее удалить клеща. Лучший вариант — обратиться за помощью в травмпункт. Если такой возможности нет, то удалите клеща самостоятельно, не вырывая, а выкручивая — пинцетом, пальцами или ниткой. Не используйте для этого масло.
Он находится на коже от 30 минут до 1,5 часов. Если вы во время обнаружили клеща, то можете аккуратно снять его пальцами. Продезинфицируйте место укуса йодом (5%), перекисью водорода, зеленкой или спиртом.
Клеща следует положить в контейнер и отвезти в лабораторию, поскольку он может быть переносчиком энцефалита и боррелиоза.
Получить информацию о ближайших медицинских пунктах и необходимых мерах безопасности вы можете на горячей линии Роспотребнадзора с 9-00 до 17-00 по телефону:
8 (4852) 73-26-95, 73-73-92, 73-70-99.в праздничные дни (9 мая) телефон: 8 (4852) 73-26-92
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