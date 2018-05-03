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По Кировке под джазовые ритмы прошелся верблюд Гриша
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По Кировке под джазовые ритмы прошелся верблюд Гриша 

Хорошие новости 2 часа назад
Фото: Хорошие новости
Первого мая на Кировке прогремел джазовый стрит-парад. Колонна энергетиков прошлась вместе с музыкантами духового оркестра из Озерска, которые исполнили известные джазовые композиции. Возглавил колонну символ Челябинска — верблюд Григорий. Его не смутил джазовый репертуар, а многие хиты Луи Армстронга и Гленна Миллера даже пришлись вкусу.
Организовали музыкальный флешмоб Ассоциация малой энергетики Урала и группа компаний «МКС». Энергетики решили стрит-парадом отметить не только День труда, но и Международный день джаза, который прошёл накануне, 30 апреля.
— Несмотря на неблагоприятные прогнозы погоды, сегодня на Кировке собралось около ста любителей джаза, — поделился директор Группы компаний «МКС» Максим Загорнов. — Люди с удовольствием послушали легендарные джазовые композиции, пообщались, зарядились хорошим настроением. Джаз — музыка, которая по-настоящему объединяет!
Кроме того, всех желающих перед шествием у «Челябинск-СИТИ» угощали любимыми блюдами джазменов — горячей паэльей и безалкогольным глинтвейном. В 10.30 колонна начала свое музыкальное шествие по Кировке, затем дошла до площади Революции и вернулась обратно
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