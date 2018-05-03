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Крюковский ансамбль исполнил «соло на дровах»
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Крюковский ансамбль исполнил «соло на дровах» 

Управа района Крюково 2 часа назад
29 апреля ансамбль музыкальной инсценировки, Нотный Зонтик, принял участие в конкурсе, Таланты Зелёного Города,. На маленькой сцене солисты ансамбля представили на суд жюри музыкальную композицию, Малиновая любовь, с соло на уникальном инструменте ДРОВА в исполнении Марии Ермоловой — Македонской. Видео версии еще двух конкурсных номеров с участием всего ансамбля были предоставлены жюри в электронном виде.
Желая побед в всевозможных творческих конкурсах нашим маленьким артистам, хотим заметить, что самобытные и оригинальные номера ансамбля никого не оставляют равнодушными.
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