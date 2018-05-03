Крюковский ансамбль исполнил «соло на дровах»

29 апреля ансамбль музыкальной инсценировки, Нотный Зонтик, принял участие в конкурсе, Таланты Зелёного Города,. На маленькой сцене солисты ансамбля представили на суд жюри музыкальную композицию, Малиновая любовь, с соло на уникальном инструменте ДРОВА в исполнении Марии Ермоловой — Македонской. Видео версии еще двух конкурсных номеров с участием всего ансамбля были предоставлены жюри в электронном виде.

Желая побед в всевозможных творческих конкурсах нашим маленьким артистам, хотим заметить, что самобытные и оригинальные номера ансамбля никого не оставляют равнодушными.