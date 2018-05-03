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В Московском районе откроется «Аллея победителей»
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В Московском районе откроется «Аллея победителей» 

Казанский Портал 2 часа назад
Сегодня в 14:00 в честь празднования Дня Победы у здания администрации Кировского и Московского районов откроется «Аллея победителей».
На территории установят стенды, где казанцы смогут поделиться своей семейной историей и фотографиями родных, которые участвовали в Великой Отечественной войне. Здесь же жителям раздадут георгиевские ленты
В этом году празднуют 73 годовщину Победы в Великой Отечественной войне. В День Победы основные праздничные события пройдут на площади Тысячелетия. Утром мимо Кремля пройдут военные, проедут танки и легендарная «Катюша». В 20:00 начнется вечерний концерт. В 22:00 казанцы увидят салют.
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