Пять причин пойти на выставку «Космодрайв» назвали челябинцам 

Жители Челябинска до 13 мая смогут посетить масштабную выставку-приключение «Космодрайв». Организаторы назвали сразу пять причин сделать это прямо сейчас.
1. Возможность почувствовать себя настоящим космонавтом.
Подготовка в настоящих космонавтов на тренажерах «Центрифуга» и «Fly Motion» с переворотами на 360 градусовОтправка вашего голоса на Марс, Венеру и СатурнВзлет на ракете в кресле космонавта в виртуальной реальностиКвест смешанной реальности «Космоковбой»Сеанс в полнокупольном планетарииУчастие в эксперименте с генератором Ван де Граафа. Примерка скафандраУправление луноходомЭкскурсия по МКСПрямое общение с космонавтами с орбитыВозможность увидеть эволюцию звездПрогулка на Юпитере с повышенной гравитациейПосещение плазмокомнаты8 уникальных технологий виртуальной реальности, которые перенесут Вас в Космос.
2. Все можно попробовать, во всем можно участвовать!
Все космические приключения входят в стоимость билета.
3. Время не ограничено.
Действует специальная система входа для удобства посещения с детьми. Вы сможете выходить и заходить на выставку сколько угодно в течение всего дня.
4. Интересно всем
Почувствовать себя в роли космонавта смогут гости любого возраста.
На всех зонах выставки предполагается свой интерактив, который интересен взрослым и детям.
5. Полезные и увлекательные мастер-классы
Для гостей «Космодрайва» действуют мастер-классы: можно самому сделать шлем космонавта, создать собственную Вселенную и нарисовать свои мечты в пространстве 3D ручкой.
Гостей ждут каждый день в ТРЦ «Гагарин Парк» с сегодняшнего дня по 13 мая!
Успейте попасть в космическое пространство, не покидая земли!
Проект реализуется при поддержке телеканала «Наука»
Внимание! ограниченное предложение: вы можете получить бесплатный детский пригласительный билет на выставку «Космодрайв» у партнеров компании, подробности по ссылке.
Подробнее:
Сайт космодрайв.рф ВК: vk.com/cosmodrive_chelyabinsk