Пять причин пойти на выставку «Космодрайв» назвали челябинцам

Жители Челябинска до 13 мая смогут посетить масштабную выставку-приключение «Космодрайв». Организаторы назвали сразу пять причин сделать это прямо сейчас.

1. Возможность почувствовать себя настоящим космонавтом.

Подготовка в настоящих космонавтов на тренажерах «Центрифуга» и «Fly Motion» с переворотами на 360 градусовОтправка вашего голоса на Марс, Венеру и СатурнВзлет на ракете в кресле космонавта в виртуальной реальностиКвест смешанной реальности «Космоковбой»Сеанс в полнокупольном планетарииУчастие в эксперименте с генератором Ван де Граафа. Примерка скафандраУправление луноходомЭкскурсия по МКСПрямое общение с космонавтами с орбитыВозможность увидеть эволюцию звездПрогулка на Юпитере с повышенной гравитациейПосещение плазмокомнаты8 уникальных технологий виртуальной реальности, которые перенесут Вас в Космос.

2. Все можно попробовать, во всем можно участвовать!

Все космические приключения входят в стоимость билета.

3. Время не ограничено.

Действует специальная система входа для удобства посещения с детьми. Вы сможете выходить и заходить на выставку сколько угодно в течение всего дня.

4. Интересно всем

Почувствовать себя в роли космонавта смогут гости любого возраста.

На всех зонах выставки предполагается свой интерактив, который интересен взрослым и детям.

5. Полезные и увлекательные мастер-классы

Для гостей «Космодрайва» действуют мастер-классы: можно самому сделать шлем космонавта, создать собственную Вселенную и нарисовать свои мечты в пространстве 3D ручкой.

Гостей ждут каждый день в ТРЦ «Гагарин Парк» с сегодняшнего дня по 13 мая!

Успейте попасть в космическое пространство, не покидая земли!

Проект реализуется при поддержке телеканала «Наука»

Внимание! ограниченное предложение: вы можете получить бесплатный детский пригласительный билет на выставку «Космодрайв» у партнеров компании, подробности по ссылке.

Подробнее:

Сайт космодрайв.рф ВК: vk.com/cosmodrive_chelyabinsk