Традиционный праздник фронтовой поэзии пройдет в Великолукском районе

Традиционный праздник фронтовой поэзии пройдет в пятницу, 4 мая, у Борковского литературно-художественного музея в Великолукском районе. Фронтовые песни и стихи накануне Дня Победы зазвучат здесь в 34-й раз. Об этом сообщили в пресс-службе региональной администрации.

На праздник приедут поэты и писатели из Московской, Тверской и Псковской областей, учащиеся школ, делегации из соседних районов, а также официальные лица.

Кроме того, в музыкально-поэтической программе примут участие актеры и молодежная студия Великолукского драматического театра, артисты из Республики Беларусь, лауреаты всероссийских вокальных конкурсов.

Мероприятие начнется в 11.00 с литии и возложения цветов на братском захоронении «Скорбящая» в деревне Борки.

Ведущий праздника поэзии — известный писатель, литературный критик, член Президентского Совета по культуре и Союза писателей России, академик Академии российской словесности, лауреат патриаршей премии в области литературы и других литературных премий Валентин Курбатов