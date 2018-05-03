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Традиционный праздник фронтовой поэзии пройдет в Великолукском районе
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Традиционный праздник фронтовой поэзии пройдет в Великолукском районе 

АиФ Северо-запад 1 час назад
Фото: АиФ Северо-запад
Традиционный праздник фронтовой поэзии пройдет в пятницу, 4 мая, у Борковского литературно-художественного музея в Великолукском районе. Фронтовые песни и стихи накануне Дня Победы зазвучат здесь в 34-й раз. Об этом сообщили в пресс-службе региональной администрации.
На праздник приедут поэты и писатели из Московской, Тверской и Псковской областей, учащиеся школ, делегации из соседних районов, а также официальные лица.
Кроме того, в музыкально-поэтической программе примут участие актеры и молодежная студия Великолукского драматического театра, артисты из Республики Беларусь, лауреаты всероссийских вокальных конкурсов.
Мероприятие начнется в 11.00 с литии и возложения цветов на братском захоронении «Скорбящая» в деревне Борки.
Ведущий праздника поэзии — известный писатель, литературный критик, член Президентского Совета по культуре и Союза писателей России, академик Академии российской словесности, лауреат патриаршей премии в области литературы и других литературных премий Валентин Курбатов.
Инициатором праздника фронтовой поэзии был писатель, фронтовик, лауреат Ленинской и Государственной пемий Иван Афанасьевич Васильев.
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