В День Победы казанцы смогут написать письма фронтовикам

Письма ветеранам Великой Отечественной войны смогут написать казанцы в 9 мая, сообщает пресс-служба Музея-заповедника «Казанский Кремль».

9 мая в Казани в Музее истории государственности Татарстана пройдет акция «Письмо деду». Чтобы принять в ней участие, необходимо прийти в музей и написать свое письмо фронтовику. В нем можно оставить ветеранам пожелания, благодарности или задать вопросы о войне и рассказать о своих родственниках, переживших это страшное время.

Самые интересные письма разместят на официальных страницах Музея-заповедника «Казанский Кремль» и Музея истории государственности Татарстана в социальных сетях. Всех участников акции ждут приятные подарки.

Написать письмо можно будет с 10.00 до 17.00.