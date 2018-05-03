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В День Победы казанцы смогут написать письма фронтовикам
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В День Победы казанцы смогут написать письма фронтовикам 

АиФ Казань 1 час назад
Фото: АиФ Казань
Письма ветеранам Великой Отечественной войны смогут написать казанцы в 9 мая, сообщает пресс-служба Музея-заповедника «Казанский Кремль».
9 мая в Казани в Музее истории государственности Татарстана пройдет акция «Письмо деду». Чтобы принять в ней участие, необходимо прийти в музей и написать свое письмо фронтовику. В нем можно оставить ветеранам пожелания, благодарности или задать вопросы о войне и рассказать о своих родственниках, переживших это страшное время.
Самые интересные письма разместят на официальных страницах Музея-заповедника «Казанский Кремль» и Музея истории государственности Татарстана в социальных сетях. Всех участников акции ждут приятные подарки.
Написать письмо можно будет с 10.00 до 17.00.
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