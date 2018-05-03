В Петрозаводске впервые пройдет фестиваль солдатской каши

Организаторы обещают, что будет весело и вкусно. Традиционно в День Победы на праздничной площадке для петрозаводчан работает полевая кухня, в которой каждый может отведать самой простой и незатейливой солдатской пищи. В этом году организаторы решили пойти дальше и провести целый фестиваль, посвященный солдатской каше. Любой желающий может попробовать сварить кашу на костре по своему рецепту.

— В пойме реки Лососинки, недалеко от пл. Кирова, с 13.30 начнется большая интерактивная программа «Костры Победы». В этой полевой зоне мы и расположим специальные места для приготовления каши. Они будут оборудованы костровищем, дровами. Будет все, что нужно повару — котелок и тренога для его подвески, столы, скатерти, разделочные доски, одноразовые перчатки, вода. А также поварской инструмент, кухонная посуда…

— сообщается в пресс-службе администрации города. Участников фестиваля ждут призы, учрежден и гран-при.

— Будет интересно, весело и обязательно вкусно,