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В Петрозаводске впервые пройдет фестиваль солдатской каши
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В Петрозаводске впервые пройдет фестиваль солдатской каши 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
Организаторы обещают, что будет весело и вкусно. Традиционно в День Победы на праздничной площадке для петрозаводчан работает полевая кухня, в которой каждый может отведать самой простой и незатейливой солдатской пищи. В этом году организаторы решили пойти дальше и провести целый фестиваль, посвященный солдатской каше. Любой желающий может попробовать сварить кашу на костре по своему рецепту.
— В пойме реки Лососинки, недалеко от пл. Кирова, с 13.30 начнется большая интерактивная программа «Костры Победы». В этой полевой зоне мы и расположим специальные места для приготовления каши. Они будут оборудованы костровищем, дровами. Будет все, что нужно повару — котелок и тренога для его подвески, столы, скатерти, разделочные доски, одноразовые перчатки, вода. А также поварской инструмент, кухонная посуда…
— сообщается в пресс-службе администрации города. Участников фестиваля ждут призы, учрежден и гран-при.
— Будет интересно, весело и обязательно вкусно,
— обещают организаторы фестиваля. Полную программу празднования 9 мая в Петрозаводске смотрите здесь. По материалам: ptzgovorit.ru
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