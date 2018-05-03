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В Казани около РКБ бегал лось
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В Казани около РКБ бегал лось 

Казанский Портал 1 час назад
По улицам Казани бегал молодой лось. Лось устроил забег в Приволжском районе, недалеко от РКБ. В соцсетях опубликовали видео, где животное пересекает дорогу и скрывается в городских елях.
В Казань и раньше забегали лоси. В 2015 году на улице Тэцевская в Авиастроительном районе заметили лосенка, разгуливающего по дороге.
Что привлекает животных в Казани неизвестно. Возможно, они пришли к соседям за солью.
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