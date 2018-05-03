Ещё
В Ярославском музее-заповеднике прошел праздник для приемных и многодетных семей
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Ярославском музее-заповеднике прошел праздник для приемных и многодетных семей 

Портал органов государственной власти Ярославской области 1 час назад
Фото: Портал органов государственной власти Ярославской области
Правительством области проводится комплексная работа по поддержке многодетных и приемных семей. В ее рамках в Ярославском музее-заповеднике была организована встреча семейного клуба «В кругу друзей». Это традиционное мероприятие, благодаря которому участники клуба имеют возможность посетить различные экспозиции, мастер-классы и прогуляться по живописной территории Спасо-Преображенского монастыря.
— Это очень важный для нашего региона социальный проект, — отметила начальник управления по социальной и демографической политике Правительства области Марина Башмашникова. — Он объединяет кровные, приемные, многодетные семьи практически всего региона. Ребята и их родители с удовольствием посетили выставки, увидели различные сундуки, распространенные в былые времена на Руси, и даже смогли изготовить сундучки из бумаги. Узнали о древнерусском быте и поэкспериментировали с ухватом, печкой, утюгом и прочими предметами. Подобные мероприятия очень объединяют семьи.
Проект реализуется в рамках областной целевой программы «Семья и дети Ярославии» в целях укрепления детско-родительских отношений через организацию совместной творческой деятельности.
Справка
В Ярославской области наблюдается увеличение числа многодетных семей. На 1 января 2018 года в регионе проживали 10344 многодетные семьи, тогда как в 2012-м — 5474.
Портал органов государственной власти Ярославской области: последние новости
В Данилове разработали «Нескучный путеводитель» В Ярославле в десятый раз проходит Х Международный музыкальный фестиваль Юрия Башмета В начале мая в регионе пройдет X Международный музыкальный фестиваль Юрия Башмета
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Загадка смерти Брюса Ли
Советских актрис в бане чуть не обварило кипятком1
5 ролей, которые могли достаться другим актерам
Сбежавшие из СССР: артисты-невозвращенцы68
Что стало с актерами «Санта Барбары»30
Видео
02:16
«Мир Дикого Запада» продлят на третий сезон
ТВ
02:37
Фильм Данилы Козловского покажут в Швейцарии
Кино
05:17
5 ролей, которые могли достаться другим актерам
Кино
06:22
Как живут скромные миллионеры Голливуда
Кино
02:59
Советских актрис в бане чуть не обварило кипятком
Кино
02:16
Вышел новый трейлер фильма «Человек-муравей и Оса»
Кино
02:53
«Мстители 3» собрали рекордную кассу за выходные
Кино
06:42
Самые невероятные трансформации звезд ради роли
Кино
04:19
Дженнифер Лопес выпустила новый клип
Концерты
04:48
10 звезд, которые выросли в нищете
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение