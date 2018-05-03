В Ярославском музее-заповеднике прошел праздник для приемных и многодетных семей

Правительством области проводится комплексная работа по поддержке многодетных и приемных семей. В ее рамках в Ярославском музее-заповеднике была организована встреча семейного клуба «В кругу друзей». Это традиционное мероприятие, благодаря которому участники клуба имеют возможность посетить различные экспозиции, мастер-классы и прогуляться по живописной территории Спасо-Преображенского монастыря.

— Это очень важный для нашего региона социальный проект, — отметила начальник управления по социальной и демографической политике Правительства области Марина Башмашникова. — Он объединяет кровные, приемные, многодетные семьи практически всего региона. Ребята и их родители с удовольствием посетили выставки, увидели различные сундуки, распространенные в былые времена на Руси, и даже смогли изготовить сундучки из бумаги. Узнали о древнерусском быте и поэкспериментировали с ухватом, печкой, утюгом и прочими предметами. Подобные мероприятия очень объединяют семьи.

Проект реализуется в рамках областной целевой программы «Семья и дети Ярославии» в целях укрепления детско-родительских отношений через организацию совместной творческой деятельности.

Справка

В Ярославской области наблюдается увеличение числа многодетных семей. На 1 января 2018 года в регионе проживали 10344 многодетные семьи, тогда как в 2012-м — 5474.