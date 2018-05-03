39-летняя костромичка вошла в число пяти самых красивых женщин России

Недавно мы писали о костромичке, которая принимает участие в конкурсе красоты MRS/MS RUSSIA EARTH 2018. 39-летняя Виктория Афанасьева выступала в номинации Mrs Russian Earth, долго готовилась, чтобы достойно представить наш регион, сообщает корреспондент портала K1NEWS.RU.

29 апреля состоялся финал этого состязания, Викторию признали самой спортивной мамой России и победительницей в номинации «Мисс бодифитнес России 2018».

Кроме того, мама двоих детей вошла в число пяти самых красивых участниц.

Напомним, что Виктория выступала перед зрителями и судьями со своим творческим номером — в образе птицы феникс, возрождающейся из пепла, она вышла на сцену. На фоне звучало стихотворение Виктории, а она в это время на глазах у всех дорисовала свою картину. Поставить номер помогла костромской режиссер Марина Пудкова.

Ее творческий номер тронул зрителей до слез, — отметила Марина.