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39-летняя костромичка вошла в число пяти самых красивых женщин России
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39-летняя костромичка вошла в число пяти самых красивых женщин России 

k1news.ru 1 час назад
Фото: k1news.ru
Недавно мы писали о костромичке, которая принимает участие в конкурсе красоты MRS/MS RUSSIA EARTH 2018. 39-летняя Виктория Афанасьева выступала в номинации Mrs Russian Earth, долго готовилась, чтобы достойно представить наш регион, сообщает корреспондент портала K1NEWS.RU.
29 апреля состоялся финал этого состязания, Викторию признали самой спортивной мамой России и победительницей в номинации «Мисс бодифитнес России 2018».
Кроме того, мама двоих детей вошла в число пяти самых красивых участниц.
Напомним, что Виктория выступала перед зрителями и судьями со своим творческим номером — в образе птицы феникс, возрождающейся из пепла, она вышла на сцену. На фоне звучало стихотворение Виктории, а она в это время на глазах у всех дорисовала свою картину. Поставить номер помогла костромской режиссер Марина Пудкова.
Ее творческий номер тронул зрителей до слез, — отметила Марина.
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