Минздрав: жизни второй девочки, выжившей после падения с 9 этажа, ничего не угрожает

В Министерстве здравоохранения Кировской области прокомментировали состояние выжившей после падения с 9 этажа девочки.

Напомним, утром 2 мая кировчанка, покормив двух своих двухлетних дочерей, оставила их в комнате с открытым окном. Спустя некоторое время девочки — близняшки выпали из окна квартиры, расположенной на 9 этаже.

Приехавшая бригада «скорой» помощи увезла детей в больницу, где одна из них скончалась. Как рассказали в министерстве здравоохранения , сейчас состояние второй девочки оценивается как удовлетворительное.

«Ее жизни ничего не угрожает», — пояснили в министерстве.

Фото — progorod43.ru