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Минздрав: жизни второй девочки, выжившей после падения с 9 этажа, ничего не угрожает
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Минздрав: жизни второй девочки, выжившей после падения с 9 этажа, ничего не угрожает 

Vyatka-grad.ru 2 часа назад
Фото: Vyatka-grad.ru
В Министерстве здравоохранения Кировской области прокомментировали состояние выжившей после падения с 9 этажа девочки.
Напомним, утром 2 мая кировчанка, покормив двух своих двухлетних дочерей, оставила их в комнате с открытым окном. Спустя некоторое время девочки — близняшки выпали из окна квартиры, расположенной на 9 этаже.
Приехавшая бригада «скорой» помощи увезла детей в больницу, где одна из них скончалась. Как рассказали в министерстве здравоохранения, сейчас состояние второй девочки оценивается как удовлетворительное.
«Ее жизни ничего не угрожает», — пояснили в министерстве.
Фото — progorod43.ru
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