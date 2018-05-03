Сказки о Приамурском зоосаде попали даже в африканский магазин

Сказки об обитателях зоосада «Приамурский» им. В. П. Сысоева пошли по всему миру. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», сотрудники зоосада создали уникальный проект. В его рамках любой человек сможет узнать о животном мире Дальнего Востока в сказочной форме. Причем не только в текстовом, но и в аудиоформате.

— Еще зимой к международному дню полярного медведя мне пришла идея сочинить сказку про нашего северного обитателя. Но затем решила расширить формат — мы попросили дальневосточную писательницу Галину Бородину сочинить сказки на основе историй появления наших обитателей. Пока таких историй немного, в основном яркие фигуры: контактный лис Егорка, северный мишка Хабар, выдра Бусинка и другие, — рассказывает корреспонденту информационного агентства автор проекта Алена Федосеева.

Изначально планировалась издать только сборник «Маленькие сказочки для Больших друзей», но затем было решено выпускать истории и в аудиоформате, причем не только для жителей Хабаровского края.

— Чтобы люди знали, что есть в мире такой край и зоосад, который уникален по своей специализации, ведь у нас есть и редкие виды, такие как черный журавль, или спасенные животные, например, мы выхаживали новорожденного лосенка. У каждого питомца интересная история, у кого-то может грустная, но тоже заслуживающая внимания, — продолжает Алена Федосеева.

В создании аудиосказок приняли участие заслуженные артисты России, заслуженные работники культуры Хабаровского края, звукорежиссеры. Их работу можно оценить уже сегодня, ведь «Маленькие сказочки для Больших друзей» есть на Itunes, Яндекс Music и Google Play.

— Для того, чтобы жители всей планеты смогли узнать о новой стороне Хабаровского края, было проведено много работы — скоро наши сказки можно будет услышать на более чем 30 интернет-платформах, даже в каком-то африканском интернет-магазине можно найти эти истории. Признаюсь, раньше мне это казалось авантюрой, но теперь вижу, что задумка удалась, — смеется собеседница.