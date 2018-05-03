Любители «Сокольников» снова соберутся в музее парка

Очередная встреча старожилов Сокольников состоится 6 мая в музее парка.

Как сообщили в пресс-службе «Сокольников», на мероприятие приглашены все желающие — те, кому интересно рассказать, вспомнить или просто послушать историю парка из первых уст.

Традиционно такие встречи в музее собирают тех, кто знает, любит и помнит парк на протяжении многих лет. Очевидцы делятся бесценными сокровищами своей памяти — воспоминаниями, стихотворениями, фотографиями — все это оживает на глазах, превращаясь в историю. Встречи проходят на регулярной основе один раз в месяц. Собравшиеся узнают на них много интересных фактов, комичных историй и добрых случаев.

К участию приглашены все желающие. Вход свободный. Мероприятие пройдет шестого мая в Дирекции парка «Сокольники» на первом этаже дома 1 строение 1 по Сокольническому валу. Начало в 17.00, продолжительность 1,5 часа.

Фото: предоставлено пресс-службой парка «Сокольники».