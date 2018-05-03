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Книжная выставка и показ документального фильма пройдут в библиотеке на Барболина
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Книжная выставка и показ документального фильма пройдут в библиотеке на Барболина 

Управа района Сокольники 1 час назад
Фото: Управа района Сокольники
Праздничная программа запланирована в библиотеке №76 им. М. Ю. Лермонтова в честь Дня Победы.
Как отметили представители библиотеки на Барболина, празднование Дня Победы в Великой Отечественной войне стало неотъемлемой традицией истории нашего государства.
В честь 73-й годовщины Победы в сокольнической библиотеке пройдет тематическая программа.
Так, первым мероприятием для гостей библиотеки станет обзор книжной выставки «И мужество, как знамя, пронесли». После этого собравшимся расскажут, как в гуще великого испытания были рождены новые поэты: Борис Слуцкий, Булат Окуджава, Юлия Друнина и многие другие. Москвичам зачитают строки трогательных стихотворений военных лет. Также собравшимся представится возможность прочесть свое любимое стихотворение на эту тему.
В программу включены отрывки из документальной кинохроники «Неизвестная война» о последних днях войны известного кинооператора Романа Кармена.
Начало мероприятия: 5 мая в 12 часов.
Библиотека №76 им. М. Ю. Лермонтова расположена по адресу: ул. Барболина, 6.
Фото: предоставлено библиотекой №76 имени М. Ю. Лермонтова.
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