Книжная выставка и показ документального фильма пройдут в библиотеке на Барболина

Праздничная программа запланирована в библиотеке №76 им. М. Ю. Лермонтова в честь Дня Победы.

Как отметили представители библиотеки на Барболина, празднование Дня Победы в Великой Отечественной войне стало неотъемлемой традицией истории нашего государства.

В честь 73-й годовщины Победы в сокольнической библиотеке пройдет тематическая программа.

Так, первым мероприятием для гостей библиотеки станет обзор книжной выставки «И мужество, как знамя, пронесли». После этого собравшимся расскажут, как в гуще великого испытания были рождены новые поэты: Борис Слуцкий, Булат Окуджава Юлия Друнина и многие другие. Москвичам зачитают строки трогательных стихотворений военных лет. Также собравшимся представится возможность прочесть свое любимое стихотворение на эту тему.

В программу включены отрывки из документальной кинохроники «Неизвестная война» о последних днях войны известного кинооператора Романа Кармена.

Начало мероприятия: 5 мая в 12 часов.

Библиотека №76 им. М. Ю. Лермонтова расположена по адресу: ул. Барболина, 6.

Фото: предоставлено библиотекой №76 имени М. Ю. Лермонтова.