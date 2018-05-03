Интерактивные площадки проведут в Нижегородской области

Интерактивные площадки проведут в Нижегородской области3, 4 и 7 мая, в преддверии 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, дзержинцы смогут стать зрителями и участниками уже традиционной интерактивной программы «Наш дворик: до и после Победы», организаторами которой являются отдел молодежи департамента социальной политики и спорта администрации города, социально-досуговый центр «Созвездие» при содействии Молодежной администрации г. Дзержинска и центра «Молодёжные инициативы».

3 мая интерактивная площадка начнёт работу во дворе дома с курдонёром по адресу пр-т Чкалова, д.16, далее 4 мая праздник посетит недавно отремонтированный курдонёр на пр-те Ленина, 37, затем 7 мая мероприятие пройдет на ул. Клюквина, 8А.

Гостей интерактивных площадок ждут:

танцевальная площадка с популярными в предвоенные годы танцами;

песни военных лет;

мастер-классы для детей;

поэтическая композиция «Свет памяти» от студенческого театра «Глобус»;

театрально-хореографическая постановка «Живет Победа в поколениях»;

молодежный брейн-ринг;

образовательная площадка с просмотром документального фильма и викториной;

площадка «Дети рисуют Победу»;

«Курс молодого бойца» и «полевой госпиталь»;

фотозона.

Кроме того, каждый гость площадки сможет написать письмо ветерану, которое будет передано лично в руки участнику войны.

Время работы площадок — с 17.30 до 19.30.

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