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Интерактивные площадки проведут в Нижегородской области
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Интерактивные площадки проведут в Нижегородской области 

Нижегородская правда 2 часа назад
Фото: Нижегородская правда
Интерактивные площадки проведут в Нижегородской области3, 4 и 7 мая, в преддверии 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, дзержинцы смогут стать зрителями и участниками уже традиционной интерактивной программы «Наш дворик: до и после Победы», организаторами которой являются отдел молодежи департамента социальной политики и спорта администрации города, социально-досуговый центр «Созвездие» при содействии Молодежной администрации г. Дзержинска и центра «Молодёжные инициативы».
3 мая интерактивная площадка начнёт работу во дворе дома с курдонёром по адресу пр-т Чкалова, д.16, далее 4 мая праздник посетит недавно отремонтированный курдонёр на пр-те Ленина, 37, затем 7 мая мероприятие пройдет на ул. Клюквина, 8А.
Гостей интерактивных площадок ждут:
танцевальная площадка с популярными в предвоенные годы танцами;
песни военных лет;
мастер-классы для детей;
поэтическая композиция «Свет памяти» от студенческого театра «Глобус»;
театрально-хореографическая постановка «Живет Победа в поколениях»;
молодежный брейн-ринг;
образовательная площадка с просмотром документального фильма и викториной;
площадка «Дети рисуют Победу»;
«Курс молодого бойца» и «полевой госпиталь»;
фотозона.
Кроме того, каждый гость площадки сможет написать письмо ветерану, которое будет передано лично в руки участнику войны.
Время работы площадок — с 17.30 до 19.30.
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