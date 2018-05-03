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В Орле фотографии ветеранов ВОВ использовали в качестве подстилки для батута
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В Орле фотографии ветеранов ВОВ использовали в качестве подстилки для батута 

Newsru.com 1 час назад
Фото: Newsru.com
В центральном парке города Орел детский надувной аттракцион установили на плакатах с фотографиями ветеранов Великой Отечественной войны, пишут
"Орловские новости"
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снимки
накануне появились в соцсетях. На них запечатлено, как батут лежит на баннере с фотографиями и именами ветеранов, а также с георгиевской лентой. Можно предположить, что автор странного решения хотел таким защитить свой батут от грязи.
Как сообщили в мэрии города, плакаты были убраны еще ночью 1 мая. В руководстве парка узнали об инциденте из соцсетей и сразу же связались с арендатором, рассказал представитель мэра города Евгений Локтионов со ссылкой на директора парка.
Сейчас, по данным «Орловских новостей», аттракцион сдут, под ним по-прежнему лежат баннеры и плакаты, но портретов ветеранов действительно больше нет.
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