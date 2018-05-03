В Орле под батут постелили портреты ветеранов

Накануне, 2 мая, OrelLife‏ опубликованы фото из городского парка. Под батут в виде бульдозера, что символично, постелили баннер с портретами ветеранов. Грустные лица засыпаны опавшей листвой и словно с укором смотрят на прохожих.

Фотографии уже вышли за пределы твиттера и обсуждаются в других социальных сетях. Так «Орловчане ВКонтакте» осуждают действия администрации парка и предпринимателя, установившего батут.

«Надпись на баннере: «низкий вам поклон». Циничнее некуда».

«По-моему, это уже ниже самого днища. Предположу, что в каком-нибудь цивилизованном зарубежном городе после такого эту городуху смела бы с лица земли разъярённая толпа местных жителей».

«Не подумали организаторы батута, нужно было перевернуть баннеры портретами вниз. И все бы молчали …»

Напомним, накануне Дня Победы в 2012 году в Орле установили щиты, где маленький мальчик радовался: «Победа деда — моя победа!». Как раз над словом «победа» на коллаже была размещена фотография немецких солдат. В феврале 2013 года мужчин Орла «Единая Россия» поздравила плакатом с изображением танка израильской армии «Меркава».