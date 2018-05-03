Ещё
Власти в Орле объяснили инцидент с установленным на фото ветеранов батутом
Далее:
Читайте также:
Ещё

Власти в Орле объяснили инцидент с установленным на фото ветеранов батутом 

РИА Новости 35 минут назад
Фото: Российская Газета
БРЯНСК, 3 мая — РИА Новости. Надувной аттракцион был установлен в центральном парке Орла на плакаты с фотографиями ветеранов Великой Отечественной войны из-за недосмотра администрации парка, инцидент уже исчерпан, сообщила РИА Новости представитель городской администрации.
По ее словам, инцидент, вызвавший отклик в социальных сетях, произошел в Орле 1 мая. Надувной батут в центральном парке был установлен на плакаты с фотографиями и именами ветеранов и георгиевской лентой.
"По словам директора парка, они просмотрели этот момент из-за того, что наступила горячая пора — открытие паркового сезона. Арендатор успел поставить батут на плакаты, но тут же все было убрано", — сказала собеседница агентства.
Она пояснила, что представители администрации выезжали на место и убедились в том, что предмета обсуждений больше нет.
Тем не менее, Следственное управление СК РФ в Орловской области в четверг сообщил о проведении доследственной проверки по этому факту.
"Проводится доследственная проверка по факту использования в качестве подсобного материала плакатов с изображениями ветеранов Великой Отечественной войны для размещения в центральном парке города Орла детского аттракциона — надувного батута", — сообщает СК.
РИА Новости: последние новости
Стал известен состав жюри конкурса "Московская весна A Cappella" Книги на май: роман Гузель Яхиной и романтическая притча "Три версии нас" 15 главных европейских событий мая, ради которых стоит получить "шенген"
Комментарии  Ещё 7 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Куда исчезают дети-актеры
«Собибор»: важная историческая правда
Сбежавшие из СССР: артисты-невозвращенцы68
Что стало с актерами «Санта Барбары»30
Киноляпы, которые никто не замечал24
Видео
02:16
«Мир Дикого Запада» продлят на третий сезон
ТВ
02:37
Фильм Данилы Козловского покажут в Швейцарии
Кино
05:17
5 ролей, которые могли достаться другим актерам
Кино
02:59
Крачковская отобрала роль у конкуренток
Кино
14:14
Куда исчезают дети-актеры
Кино
04:57
Киноляпы, которые специально оставили в фильмах
Кино
06:22
Как живут скромные миллионеры Голливуда
Кино
02:59
Советских актрис в бане чуть не обварило кипятком
Кино
02:16
Вышел новый трейлер фильма «Человек-муравей и Оса»
Кино
02:53
«Мстители 3» собрали рекордную кассу за выходные
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение