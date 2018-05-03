В культурном центре «Вдохновение» открыли прием заявок на вокальный конкурс «Стань звездой»

Заявку на участие в конкурсе-фестивале «Стань звездой» можно подать бесплатно до 9 мая. Очные прослушивания состоятся в Культурном центре «Вдохновение» 12 мая и 13 мая с 10:00 до 16:00 часов.

12 и 13 мая любой желающий в возрасте от 7 до 55 лет может прийти в культурный центр «Вдохновение» и пройти прослушивание, чтобы в дальнейшем защитить честь округа на городском этапе.

Победители фестиваля-конкурса получат специальные призы в виде постановки одного концертного номера и выступления на праздновании Дня города на центральной площадке столицы с ведущим танцевальным коллективом, а также возможность выступления на профессиональной сцене перед зрителями в рамках общегородских мероприятий в течение всего 2018 года. А лауреаты II и III степеней получат годовую концертную практику. Также призеров фестиваля ждет специальный приз от партнера конкурса «KidsActingAntiStudio» — право бесплатного участия в летнем интенсиве.

По любым вопросам обращайтесь по телефону: + 7 903 624 40 24 (Анна Ванькова). Проект подготовлен Культурным центром «Ивановский» при поддержке Департамента культуры г. Москвы.