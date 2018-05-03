Более 2000 врачей обратились с петицией к правительству

Проблемы неправильного питания требуют принятия политических мер. 2061 врач подписал обращение к Федеральному правительству Германии с просьбой принять меры против неправильного питания граждан — сообщает МедикФорум. Действующая стратегия представляется недостаточной союзу из 15 медицинских профессиональных объединений, который провел специальную пресс-конференцию в Берлине. Немецкие врачи наблюдают за мерами, принимаемыми в зарубежных странах, и чувствуют неудовлетворенность в связи с политикой правительства Германии. Оно ограничивается добровольными соглашениями с производителями продуктов питания по программе развития грамотности в вопросах здорового питания. Президент Федерального профсоюза детских и подростковых врачей Томас Фишбах назвал эту стратегию лживой. Среди подписавших петицию врачей почти 2/3 составляют педиатры, что показывает место наибольшей остроты проблем неправильно питания. Дети и подростки являются наиболее уязвимой группой перед массированной рекламой вредных продуктов. Именно в детстве закладываются основы здорового образа жизни. К сожалению, в наше время с детских лет многие люди страдают нарушениями обмена веществ и избыточным весом, что напрямую связано с неправильным питанием.