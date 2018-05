Начался второй этап 123-й сессии Кантонской ярмарки

ГУАНЧЖОУ (GUANGZHOU), Китай, 28 апреля 2018 г. /PRNewswire/ — В Гуанчжоу стартовал второй этап 123-й сессии Китайской импортно-экспортной выставки (Кантонской ярмарки, 12+). В центре внимания этой фазы — кухонная утварь и посуда, керамические изделия, бытовые товары, продукты для личной гигиены и ухода за домашними животными. Более 3 600 компаний в 6 секциях выставки демонстрируют свои последние новинки покупателям из всех регионов Китая и мира. В этом году ключевыми драйверами для большинства компаний, участвующих в Ярмарке, стали кастомизация и экологически безопасные элементы, с акцентом на интеллектуальные функции, символизирующие о фундаментальных изменениях на рынке.

"Второй этап Кантонской ярмарки успешно стартовал, — отметила Мэгги Пу (Maggie Pu), заместитель генерального директора Департамента по международным связям Оргкомитета выставки. — Этот этап собирает вместе самые выдающиеся экспортные предприятия Китая, специализирующиеся на производстве потребительских товаров. Эти компании предоставляют продукты, отвечающие новейшим рыночным тенденциям и оснащенные самыми передовыми технологиями. Китай является лидером в сфере производства и экспорта потребительских товаров и мы гордимся нашей ролью в демонстрации высококлассной продукции китайских предприятий всему миру".

Новые концепции для дома и быта: растущий спрос на интеллектуальные и индивидуализированные продукты

На фоне продолжающейся модернизации структуры потребления все больше компаний делают акцент на качестве материалов и дизайна продукции. Новые изделия отвечают актуальным рыночным тенденциям внедрения электронных компонентов и интеллектуальных функций, а удобство становится главным аспектом любого бытового товара.

"Кантонская ярмарка — очень полезная платформа. Она помогает нам демонстрировать свои новые разработки и знакомить покупателей с потенциалом нашего бренда", — отметил Лян Цзяньсю (Liang Jianxiu), директор по вопросам дизайна Guangdong Linkfair Group Co., LTD. — компании, представляющей на выставке свою кухонную технику с беспроводной зарядкой, а также скороварку, дизайн которой был отмечен премией IF Design. Созданное в 1993 году предприятие специализируется на разработке высококлассной смарт-техники для кухни и обладает более чем 400 патентами.

За 20 лет участия в Кантонской ярмарке компания Qingdao Kingking Applied Chemistry Co., Ltd., специализирующаяся на проектировании, производстве и экспорте парафиновых и восковых изделий, неизменно привозит на выставку свои новинки. И этот год не стал исключением. В 2018-м компания сделала акцент на обновленный индивидуальный дизайн продукции и теме велнеса — как физического, так и душевного. Ассортимент предлагаемых ароматерапевтических изделий отныне включает больше натуральных компонентов, подчеркивающих уважение к природе.

Как пояснила директор по продажам Qingdao Kingking Эми Син (Amy Xing), ее компания выбрала Кантонскую ярмарку в качестве площадки для презентации новых продуктов потому, что видет в ней платформу для повышения репутации бренда и демонстрации его возможностей.

Домашние животные: новые члены семьи

Сегодня все больше семей заводят себе домашних питомцев, и продукция для братьев наших меньших становится важной категорией секции бытовых товаров на Кантонской ярмарке. Производители подобных товаров уделяют повышенное внимание гармонии между решениями для ухода за животными и домашней средой.

Глава правления фабрики по производству товаров для домашних животных Hangzhou Tianyuan Сюэ Юаньчао (Xue Yuanchao) заявил, что перед каждой сессией выставки его компания обновляет 30-50% всего ассортимента своей продукции, а на текущем мероприятии представляет новые подстилки для собак и «деревья» для кошек, созданные в стремлении обеспечить углубленную интеграцию между товарами для домашних животных и прочей бытовой продукцией.

Третий этап 123-й сессии Кантонской ярмарки начнется 1 мая и продлится в течение 5 дней. Предстоящая фаза будет посвящена текстилю, одежде, продуктам питания и напиткам.

О Кантонской ярмарке

Китайская импортно-экспортная выставка (China Import and Export Fair), более широко известная под названием «Кантонская ярмарка», проводится дважды в год — весной и осенью, — в китайском городе Гуанчжоу. Ярмарка, учрежденная в 1957 году, является самой универсальной и комплексной торговой выставкой, характеризующейся высочайшим уровнем проведения, самым большим масштабом, крупнейшим ассортиментом, обширнейшей географией покупателей и величайшим товарооборотом по сравнению со всеми другими аналогичными мероприятиями в Китае.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/683935/Canton_Fair_show_floor.jpg КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Г-жа Хлоя Цай (Chloe Cai), +86-20-8913 8622, caiyiyi@cantonfair.org.cn