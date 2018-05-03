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Детсад ушел под воду во время шторма во Владивостоке
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Детсад ушел под воду во время шторма во Владивостоке 

360tv.ru 2 часа назад
Фото: 360tv.ru
Детскую площадку сада №19 и прилегающую территорию затопило во Владивостоке. Об этом сообщило ИА PrimaMedia со ссылкой на администрацию Владивостока.
Под воду ушли качели, горки, песочницы, а также дорога с припаркованными рядом машинами. Мэрия сообщила, что вода не затронула здание, и детский сад продолжает работать.
В садике традиционно существует проблема затопления территории. Там русло реки рядом
— администрация Владивостока.
В прошлом году на территории сада произвели отвод грунтовых вод и установили ливневую канализацию. Однако при нынешнем количестве осадков эти меры не помогли.
Ветеринарную клинику залило кипятком
из-за  прорванной водопроводной трубы в Красноярске. В результате животные задохнулись от пара.
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