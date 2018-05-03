Детсад ушел под воду во время шторма во Владивостоке

Детскую площадку сада №19 и прилегающую территорию затопило во Владивостоке. Об этом сообщило ИА PrimaMedia со ссылкой на администрацию Владивостока.

Под воду ушли качели, горки, песочницы, а также дорога с припаркованными рядом машинами. Мэрия сообщила, что вода не затронула здание, и детский сад продолжает работать.

В садике традиционно существует проблема затопления территории. Там русло реки рядом

— администрация Владивостока.

В прошлом году на территории сада произвели отвод грунтовых вод и установили ливневую канализацию. Однако при нынешнем количестве осадков эти меры не помогли.

Ветеринарную клинику залило кипятком

из-за прорванной водопроводной трубы в Красноярске. В результате животные задохнулись от пара.